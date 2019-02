Brindisi | feto le resta in grembo per 13 anni | donna rischia di morire | operata d' urgenza

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) E' una storia davvero curiosa quella che arriva dalla provincia di, precisamente da Francavilla Fontana. Una, che oggi ha 51(come riporta Repubblica.it), negli scorsi giorni è statad'in un ospedale del Veneto, a causa dei dolori lancinanti che ormai accusava da diverso tempo. La protagonista di questa vicenda è una bracciante agricola, che solo un mese e mezzo fa, precisamente il 7 gennaio, ha fatto l'incredibile scoperta: nel suo, per 13, è rimasto ildi una bimba. La signora, che oggi ha quattro figli, all'epoca della sua gravidanza, nel 2005, ne aveva già tre. Il quarto bambino nacque senza problemi. Lafu però costretta a ricorrere a un parto cesareo, per via della posizione assunta dal bambino, chiamata yoga fetale, che generalmente non comporta alcuna complicazione. Nessuno però si accorse che neldellaera ...