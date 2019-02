Alien | è in sviluppo una serie televisiva vietata ai minori?

Una serie animata di Alien : Isolation per un pubblico adulto potrebbe essere in sviluppo : La settimana scorsa, HN Entertainment ha riferito che molte serie live action ambientate nell'universo Alien di Ridley Scott sarebbero in fase di sviluppo. Oggi, come segnala Observer.com, possiamo potenzialmente aggiungere un'altra serie alla lista crescente di show possibili.Le fonti parlano di una serie animata per un pubblico adulto basata sul videogioco Alien: Isolation. La serie, prevista per aprile, sarebbe in fase di sviluppo e sarebbero ...