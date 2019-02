Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano | arrivano le patch di febbraio | ma manca Android 9

Samsung Galaxy Watch Active si mostra in tutta la sua bellezza : In attesa della sua presentazione ufficiale, il Samsung Galaxy Watch Active continua ad essere protagonista di apparizioni in Rete. Ecco l'ultima L'articolo Samsung Galaxy Watch Active si mostra in tutta la sua bellezza proviene da TuttoAndroid.

Niente di speciale l’aggiornamento di febbraio per Samsung Galaxy S7 : ora disponibile in Italia : Stanno arrivando in queste ore le prime segnalazioni da parte degli utenti che hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento di febbraio a bordo del Samsung Galaxy S7. Come anticipato nella giornata di ieri, quando la patch ha fatto la sua apparizione in giro per il mondo, tocca subito concentrarsi sull'Italia, se pensiamo al fatto che in tanti hanno avuto la possibilità di procedere via OTA con il download del pacchetto ...

Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming - dove vederla : Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming, dove vederla dove vedere la Presentazione del Samsung Galaxy S10 Si avvicina sempre di più la data di Presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. L’evento si terrà a San Francisco e a Londra mercoledì 20 febbraio e, come immaginabile, l’attesa cresce ogni giorno sempre di più. In molti attendono che il sipario sveli finalmente il nuovo top di gamma sudcoreano, sul quale da ormai diverso ...

Samsung Galaxy S10 : prezzo e uscita in Italia - ecco le versioni ufficiali : Samsung Galaxy S10: prezzo e uscita in Italia, ecco le versioni ufficiali Data uscita Samsung Galaxy S10 Il nuovo top di gamma Samsung il Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio nel corso di un evento organizzato dalla casa sudcoreana a San Francisco. Per l’arrivo sul mercato, invece, bisognerà aspettare almeno la prima settimana di marzo. Nel frattempo, continuano a trapelare delle indiscrezioni sul prezzo del nuovo attesissimo ...

Storia dei Samsung Galaxy in 10 capitoli : A pochi giorni dall'arrivo del decimo capitolo della linea Galaxy è il momento di raccontare la decennale battaglia scatenata da Samsung per contendere ad Apple (con altri importanti player) il primato nel mercato degli smartphone di alta gamma. E mentre celebra dieci anni di innovazione tecnologica che hanno cambiato il settore mobile, la casa coreana promette di inaugurare una nuova ‘generazione' di dispositivi proprio con ...

Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio : POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G6 Plus - Samsung Galaxy S9 e altri : oggi sono in offerta POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio: POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus - praticamente si sa già tutto : Sorpresa parzialmente rovinata per chi attendeva i prossimi Galaxy S10 e S10 Plus di Samsung, la cui presentazione ufficiale è tutt’ora attesa per il 20 di febbraio. In un video caricato in Rete in queste ore — poi rimosso su richiesta della casa coreana e infine riportato online da terzi — appare infatti un’anteprima piuttosto approfondita dei due dispositivi, che ne mostra l’aspetto esteriore e alcune funzionalità con ...

Anche le cuffie Samsung Galaxy Buds saranno disponibili nell’accecante Canary Yellow : Oltre a Samsung Galaxy S10e, Samsung utilizzerà l'abbagliante colorazione Canary Yellow Anche sulle nuove Samsung Galaxy Bud, le cuffie true wireless. L'articolo Anche le cuffie Samsung Galaxy Buds saranno disponibili nell’accecante Canary Yellow proviene da TuttoAndroid.

Il lettore di impronte dei Samsung Galaxy S10 non avrà problemi con le pellicole Whitestone Dome Glass : Il sensore di impronte ultrasonico dei Samsung Galaxy S10 non dovrebbe avere problemi di con le pellicole protettive Whitestone Dome Glass. L'articolo Il lettore di impronte dei Samsung Galaxy S10 non avrà problemi con le pellicole Whitestone Dome Glass proviene da TuttoAndroid.

3 differenze tra Samsung Galaxy S10 e S10 Plus nel primo strepitoso video hands-on : Quali saranno le principali differenze tra Samsung Galaxy S10 e S10 Plus? A due giorni dal lancio dei due device, ogni mistero è svelato grazie al primo video hand-on che mostra i punti di incontro e quelli di rottura tra i due modelli. Commenteremo insieme il filmato al termine dell'articolo per capire pure i punti di forza del modello premium rispetto a quello standard. L'aspetto esteriore dei due Samsung Galaxy S10 è in gran parte simile ...

Manuale D’uso per Samsung Galaxy J6+italiano Pdf : Manuale D’uso Samsung Galaxy J6+ PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy J6+

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus svelati completamente da un accurato video hands-on : A distanza di pochi giorni dall'evento di presentazione, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus appaiono nuovamente in un leak che ci rivela tutte le loro caratteristiche. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus svelati completamente da un accurato video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Edition - un vero investimento : Desiderete sicuramente il Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Edition, forse un po' meno quando vi diremo il Prezzo di vendita cui sarà venduto: come riportato da Evan Blass, il dispositivo, equipaggiato nella sua massima configurazione con 12GB di RAM e 1TB di memoria interna, dovrebbe avere un costo, per il mercato cinese, pari a 10 mila yuan, ovvero circa 1307 euro al cambio attuale. Ce ne sarà anche una variante con 8GB di RAM e 512GB di ...