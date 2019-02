Salvini dichiara guerra ai centri sociali | la metà occupati abusivamente

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Diciotti - la dichiarazione di voto di Paragone : “Salvini ha agito nell’interesse nazionale - ecco perché voterò Sì” : “Salvini – spiega Gianluigi Paragone in una diretta Facebook – è il ministro dell’Interno di un governo che ha deciso di inchiodare l’Ue alle sue responsabilità. Quella sulla Diciotti è stata una decisione politica. La Ue ci deve essere senza legarsi le mani. L’unica domanda che ha un senso è quella che poniamo su Rousseau, e che riguarda sulla presenza o meno dell’interesse nazionale. Non c’è Salvini o la Lega, ma ...

Sanremo : Gruber e Severgnini ironizzano sulle dichiarazioni di Salvini e Di Maio (VIDEO) : Per qualcuno l'attenzione politica riservata al festival di Saremo ha addirittura superato l'interesse nei confronti dei risultati elettorali consegnati dalle elezioni regionali dell'Abruzzo. La cosa viene letta con un filo di ironia dalla trasmissione televisiva di La 7 Otto e Mezzo, con particolare rifermento all'introduzione della questione da parte della presentatrice Lilli Gruber e all'opinione tagliente fornita dal giornalista Beppe ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio dichiarano guerra a Bankitalia e Consob : “I vertici vanno azzerati” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno le idee chiare sugli organismi di controllo economici e lanciano un messaggio inequivocabile: "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone", afferma Salvini. Gli fa eco Di Maio: "Non possiamo pensare di confermare le persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni".Continua a leggere

Se Salvini vuole far cadere il governo sulla TAV - per noi non è un problema - la dichiarazione 5 stelle : La questione TAV sempre al centro del dibattito, adesso la dichiarazione 5 stelle portata da Stefano Buffagni “Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena semplificato gli iter ...

Salvini peggio di Hitler - la dichiarazione pericolosa di Gianfranco Miccichè : Gianfranco Miccichè e la dichiarazione pericolosa su Salvini Il Caso della Sea Watch tiene in allerta l’opinione pubblica e politica del paese, una delegazione è anche salita a bordo della nave per verificare le condizioni degli immigrati. Assistiamo oggi e registriamo una dichiarazione forte ma anche pericolosa nei paragoni, la dichiarazione del presidente dell’ARS Gianfranco Miccichè ai danni di Matteo Salvini. Un paragone il suo ...

De Luca a Salvini : “Divise? Volevo un giubbino di leopardo”. E sul Governo : “Non sanno più a chi dichiarare guerra” : “Vanno in giro con i giubbini, da quelli delle forze dell’ordine a quelli degli spazzini. Oggi Volevo indossarne uno di leopardo ma non l’ho trovato. Sarà per la prossima volta” ha detto ad Avellino il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, facendo un esplicito riferimento al “propagandismo” del vice premier, Matteo Salvini, aggiungendo, in polemica con il sottosegretario all’Interno, l’irpino Carlo Sibilia, ...

Ministero esteri Francia : inaccettabili dichiarazioni di Salvini su Macron e la Francia - : Questo cambia la situazione politica in Francia? Non credo. Pertanto, queste sono dichiarazioni inutili… e, ovviamente, scortesi", ha detto Loiseau in un briefing mercoledì. Secondo lei, ...

Anm a tutela : le dichiarazioni di Salvini sul decesso del cittadino tunisino sono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti che stanno coordinando i magistrati, gli unici ad essere competenti, sulla base di rigidi parametri costituzionali, a dirigere le attività ...

Caso Cesare Battisti : dopo l'arresto - il fratello dichiara : 'Salvini è un fascista' : Cesare Battisti (nato il 18/12/1954 a Cisterna di Latina), ex terrorista dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) che nel 1981 riuscì a scappare dalla detenzione dal carcere di Frosinone, dove stava scontando una pena di 12 anni per banda armata, è stato arrestato dall'Interpol a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, ed estradato in Italia. Il 14 gennaio è arrivato a Roma su un Falcon 900 del governo italiano. Ad aspettarlo all'aeroporto di ...

Salvini in Israele : 'Hezbollah terroristi'. La Difesa italiana : 'Dichiarazioni preoccupanti' : "Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano ...

Salvini chiama Hezbollah "terroristi islamici" per la Difesa sono "dichiarazioni preoccupanti" : "Preoccupazione" e "imbarazzo" trapelano da fonti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil dopo il post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito Hezbollah come dei "terroristi islamici". "Non vogliamo alzare nessuna polemica - spiegano le stesse fonti - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud ...