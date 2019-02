Mamma mi teneva ferma mentre lui mi stuprava | mi ha detto che sarebbe stato solo

Vieni da Me - Donatella Rettore e la straziante rivelazione : "Quando Mamma mi teneva al guinzaglio" : Caterina Balivo ospita nel suo salotto di Vieni da Me Donatella Rettore. La cantante ripercorre la sua infanzia e il suo rapporto con i genitori. La Rettore racconta di come lei sia viva per miracolo. Da piccola infatti lei era molto esuberante e un giorno”scappò” via così velocemente per strada che