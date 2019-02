Leonardo rilancia gli aerei E punta a crescere in Cina

Leonardo : Profumo - 'rilanciamo aerostrutture - non tiriamo i remi in barca' : Pomigliano d'Arco, 18 feb. (AdnKronos) - Leonardo torna a puntare sulle aerostrutture e "tra rilanciare o tirare i remi in barca, abbiamo deciso di rilanciare". È la scelta strategica indicata dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, presentando presso il sito di Pomigliano d'Ar