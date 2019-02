Camorra a Castellammare di Stabia | falò con minacce ai pentiti | divieto di dimora per tre

Camorra a Castellammare - Greco e “quell’atto di riconoscenza” in 2 tranche per l’housing sociale in area Cirio : Qual è “l’atto di riconoscenza” da dividere “in due tranche” intorno al progetto immobiliare finanziario per la riqualificazione dell’ex area Cirio di Castellammare di Stabia e la realizzazione di 330 appartamenti, di cui un terzo per finalità di housing sociale, a cui accenna l’imprenditore stabiese del latte Adolfo Greco in una telefonata con il progettista, Antonio Elefante? E questo passaggio, intercettato il 4 gennaio 2015, è da mettere in ...