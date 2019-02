Blocco auto a Milano da martedì per lo smog in Aumento. Primi test per Area B|Le regole : Dopo un weekend con concentrazioni di Pm10 ampiamente sopra la soglia di guardia, scattano le misure temporanee antismog di primo livello. Da lunedì 25 saranno accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato

Aumento Rc auto - multe - pedaggi e petrolio : tutte le stangate del 2019 : Aumento Rc auto, multe, pedaggi e petrolio: tutte le stangate del 2019 Tutti gli aumenti 2019 Dalle strenne natalizie di fine dicembre ai saldi di gennaio. Ma attenzione al portafoglio, perché importanti rincari sono in vista. Aumento Rc auto, multe, pedaggi e carburanti: quali rincari ci aspettano nell’anno appena iniziato? Si parla di stangate, e quindi sembra che la parola d’ordine sia risparmiare. Per avere soldi a sufficienza per pagare ...

Il nuovo codice della strada giallo-verde : niente sigarette in auto - ciclisti contromano e Aumento della velocità in autostrada : Politiche sull'immigrazione, Reddito di cittadinanza, Quota 100 e non solo. Anche il codice della strada è all'attenzione del governo giallo-verde. Il testo, presentato alla Commissione Trasporti alla Camera, non è ancora definitivo ma già si intravedono le possibilità di una "rivoluzione" su più fronti. Aumenta il limite di velocità sulle autostrade con tre corsie, che raggiunge i 150 km/h. Il nuovo ...

Bollo auto 2019 : Aumento costante importo - quanto salirà ancora? : Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? aumento importo Bollo auto, quanto è destinato a salire Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? Incremento Bollo auto, cosa è previsto nel 2019 Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 riportano una recente indagine a proposito di un aumento sostanzioso dell’imposta sulle famiglie italiane negli ultimi 5 anni. Ma non è solo la tassa di proprietà sull’auto a ...

Autogrill - ricavi preliminari a 4 - 7 miliardi - in Aumento del 5 - 0% rispetto ak 2017 : Buoni risultati per Autogrill. Che, infatti, cresce ancora: i ricavi preliminari, per l'esercizio 2018, arrivano a 4,7 miliardi di euro, in aumento del 5,0%, a cambi costanti (+2,1% a cambi correnti) rispetto al 2017, sostenuti dalla buona crescita like for like.I ricavi omogenei sono, infatti, in crescita, del 3,5%, con il contributo positivo di tutte le regioni. In Nord America, la performance è sostenuta da una solida crescita negli ...

Bollo auto 2019 : Aumento costante importo - quanto salirà ancora? : Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? aumento importo Bollo auto, quanto è destinato a salire Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? Incremento Bollo auto, cosa è previsto nel 2019 Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 riportano una recente indagine a proposito di un aumento sostanzioso dell’imposta sulle famiglie italiane negli ultimi 5 anni. Ma non è solo la tassa di proprietà sull’auto a ...

Autoneum : Aumento fatturato nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Inflazione - Prezzi in Aumento per gli automobilisti : Guerra al diesel, provvedimenti schizofrenici del governo, riserve indiane di centro città, multe spesso illogiche. Il 2018 non è stato un anno semplice per gli automobilisti italiani. E, come se non bastasse, ci si è messa anche lInflazione, che è un fattore più subdolo e strisciante visto che il caro-Prezzi non viene facilmente percepito allinterno delle proprie tasche. Lo scorso anno il Q-Index medio di Quattroruote, lindice dInflazione per ...

Si concentra in Valle d'Aosta l'Aumento dei pedaggi autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Stop del MIT ad Aumento pedaggi su A24 e A25. NO incremento deciso anche da CdA Autostrade per l'Italia : Il 31 dicembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei ...

Autostrade A24-A25 - concessionaria sospende l'Aumento dei pedaggi : Autostrade A24-A25, concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi La concessionaria delle due tratte ha deciso di bloccare fino al 28 febbraio gli aumenti, di circa il 19%, che sarebbero scattati a mezzanotte del 31 dicembre. La società attacca "l'incomprensibile posizione di Anas”. Toninelli: stop aumento pedaggi in 90% ...

Rincari autostrade - Toninelli firma il decreto : "Stop Aumento dei pedaggi" : L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: "Ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi ...

Toninelli : "Stop Aumento pedaggi su 90% autostrade" : Roma, 31 dic., AdnKronos, - "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un ...

Autostrade - Toninelli : «Stop all’Aumento dei pedaggi nel 90% dei casi» : «Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di...