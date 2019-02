Squadre fino a 24 giocatori e veicoli in Apex Legends? Dei file nascosti svelano il

eurogamer

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La nostra recensione dici ha messo di fronte a un titolo che propone un tipo di battle royale davvero interessante e il successo a livello di pubblico e critica dimostra come Respawn Entertainment abbia fatto centro. Ciò che è scontato è come la software house non si possa di certo adagiare sugli allori dato che un gioco comeha bisogno di un supporto costante e duraturo.In questo senso i dataminer di GamingIntel potrebbero aver scoperto alcune peculiarità che caratterizzeranno il futuro del gioco. La prima interessante informazione riguarda lee la possibile introduzione di parecchie opzioni. Per il momento è possibile giocare solo inda tre ma il datamining rivela riferimenti ada due, sei, dodici e ventiquattro. Naturalmente alcune di queste soluzioni potrebbero non essere mai inserite mentre altre potrebbero dare vita a ...