L' attesa per il voto M5s su Salvini e i sondaggi in vista delle Europee

Maturità 2019 - attesa per la simulazione della prima prova scritta : le indicazioni del Miur : Martedì 19 febbraio è in programma la prima simulazione nazionale della prima prova scritta dell'esame di Maturità 2019. Dal Miur le informazioni sulla durata e le modalità di svolgimento dell'atteso esempio pratico di tema di italiano: tracce, cosa succede in caso di assenza e calendario delle altre simulazioni.Continua a leggere

Sale l'attesa per il "Carnevale dei Bambini" di Varigotti : Fervono i preparativi per il tradizionale "Carnevale dei Bambini" organizzato dall' associazione Varigotti Insieme con il Patrocinio del Comune di Finale Ligure. L'appuntamento a partire dalle ore 15 ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Cogne 2019 in DIRETTA : grande attesa per Francesco De Fabiani : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e della 15 km maschile a tecnica classica che si disputano a Cogne, ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Seefeld. Entrambe le gare si disputano con partenza a intervalli Al femminile c’è attesa per capire quali potrebbero essere le azzurre in grado perlomeno di ben figurare alla prossima rassegna iridata, stante l’assenza di una vera e propria ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 febbraio : inizia lo slalom maschile. attesa per De Fabiani a Cogne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 17 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo terzo weekend del mese. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli ...

FA Cup - il City passa contro il Newport. attesa per Chelsea-Man Utd. Gli altri risultati : Pep Guardiola ha dovuto aspettare più del dovuto per sbloccare la partita contro il Newport, squadra di League Two, quarta serie inglese, nel quinto turno di FA Cup . La rete del vantaggio è arrivata ...

I dati di Uber per il 2018 - in attesa di un prezzo per l'Ipo : ... le amministrazioni locali in vari Paesi nel mondo, il grado di soddisfazione dei clienti e la concorrenza di aziende "locali" in mercati come India e Cina? Autore Matteo Pani Categoria Scienza e ...

Trump inquieta Merkel : Berlino in attesa delle decisioni Usa sui dazi per le auto tedesche : La recessione tecnica sfiorata per un pelo, il calo della produzione industriale e degli ordini, il fallimento della trattativa Alstom-Siemens, i timori crescenti per una hard Brexit. La locomotiva tedesca è in panne e i timori che a Washington decidano di estendere la guerra dei dazi anche alle importazioni di auto, dopo l'alluminio e l'acciaio, agita i sonni dell'industria tedesca. Angela Merkel, alla Conferenza sulla sicurezza a cui ha ...

Pensioni - cresce l’attesa per il vertice Inps : confronto Lega-M5s : Mentre si resta in attesa di conoscere gli effetti delle novità sulle Pensioni introdotte dal governo gialloverde presieduto dal premier Giuseppe Conte, dalla Quota 100 alla proroga di Opzione donna e Ape sociale, impazza il toto nomine per la successione di Tito Boeri alla presidenza dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale. Il prossimo commissionario dell’Inps targato M5s-Lega dovrebbe essere Mauro Nori. Sarebbe già stata raggiunta, ...

attesa per il vertice dell'Inps confronto tra Lega e M5S : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

A Londra domina la strategia dell’attesa. Vale pure per il People’s Vote : Roma. Ieri sera è arrivata un’altra sconfitta per il governo di Theresa May: i deputati hanno respinto la sua mozione per 303 voti a 258. La premier aveva chiesto al Parlamento di confermare la fiducia all’emendamento Brady, secondo cui la maggioranza dei deputati avrebbe sostenuto il suo accordo su

Apple prepara la 'Netflix delle news'. attesa per il 25 marzo : Nuove indiscrezioni sulle novità che verranno presentate allo Steve Jobs Theatre di Cupertino: un abbonamento mensile per le notizie dalle principali testate Usa

Apple prepara la 'Netflix delle news'. attesa per il 25 marzo : Nuove indiscrezioni sulle novità che verranno presentate allo Steve Jobs Theatre di Cupertino: un abbonamento mensile per le notizie dalle principali testate Usa

Diplomati magistrale - attesa per la Plenaria : cosa cambia in base alla sentenza : Il 20 febbraio 2019 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dovrà esprimersi di nuovo sul diritto o meno dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 di essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE). Lo scorso anno, il giudizio era stato negativo. Di recente, il Consiglio di Stano ha dato un altro parere negativo. Diplomati magistrale: cosa è successo nel frattempo Nel frattempo che i Diplomati magistrale attendono la nuova ...

Samsung Galaxy S10 - svelate le specifiche/ attesa per l'evento Unpacked : novità per le fotocamere : Samsung Galaxy S10, svelate le specifiche. Attesa per l'evento Unpacked del 20 febbraio: intanto un documento mostra alcune novità per le fotocamere...