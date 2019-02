Guerra di camorra | blitz a Napoli | 30 arresti

Napoli - la Guerra di camorra del rione Sanità : in cella i killer del clan Vastarella : Avevano partecipato al raid durante il quale fu ferito Giovanni Sequino nell'ottobre del 2016. Una missione di morte nel cuore del quartiere Sanità , andata in fumo perché i killer della camorra ...

Camorra : Guerra tra clan a Napoli - 9 arresti : Arrestati esponenti di due clan in lotta a Napoli. I carabinieri hanno eseguito nove misure di custodia cautelare in carcere emesse dal gip partenopeo per omicidio e tentato omicidio, aggravati da metodo e finalità mafiose. Tra gli arrestati ci sono esponenti di spicco dei clan avversari Mazzarella e Rinaldi, impegnati da tempo in una 'guerra' per il controllo di una vasta porzione del capoluogo campano e del suo hinterland, ...