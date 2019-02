Diciotti | Raggi | ' Chi governa va processato'

Diciotti - la farsa di Chiara Appendino sul voto contro Salvini : dove non ha il coraggio di parlare : Il voto sul caso Diciotti in corso sulla piattaforma Rousseau assume sempre più la forma di una resa di conti interna al M5s. Tra i grillini vip che hanno annunciato il proprio voto che di fatto mandi Matteo Salvini a processo, come richiesto dal Tribunale dei ministri di Catania, c'è stata anche la

Diciotti - Travaglio smascherato : scoppia il "caso Raggi" - cos'hanno pubblicato per inguaiare Di Maio e Salvini : Nel M5s scoppia il caso Marco Travaglio. Ci mancava solo il direttore del Fatto quotidiano, l'organo di stampa più filo-grillino d'Italia, a creare scompiglio intorno a Luigi Di Maio. Lunedì mattina il Fatto è andato in edicola in assetto da guerra. Contro Matteo Salvini, ovviamente. L'editoriale de

Raggi - Appendino e Nogarin : 'Caso Diciotti? Ci si difende nei processi' - In corso il referendum online : Nel giorno in cui gli iscritti al M5s sono chiamati a votare su Rousseau sull'eventuale autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini , per il caso Diciotti , tre ...

Virginia Raggi sta con DI Maio sul caso Diciotti : "Ingigantite mie parole su caso Diciotti. Chiariamo subito un punto: sostegno pieno alla linea scelta da Luigi Di Maio". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter a proposito di quanto scritto sul Fatto Quotidiano sul caso Diciotti. Sulla questione sono intervenuti anche il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino."Io non dico agli altri che cosa debbano fare - aveva scritto Raggi. ...

Diciotti - via al voto online M5s | Cambia il testo del quesito |Raggi e Appendino si schierano | Grillo : la mia era una battuta : E' iniziata con un'ora di ritardo (e finirà alle 20) la consultazione online tra i grillini sull'autorizzazione a procedere per Salvini. I tre sindaci pentastellati si schierano: "Ci si difende nei processi".

