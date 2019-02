VIDEO Biathlon | l’Italia vince la staffetta single mixed | Dorothea Wierer e Lukas Hofer

oasport

: Wierer e Hofer dominano la staffetta a coppie, ed è una vittoria storica per l'Italia: podio numero 200 di sempre t… - Eurosport_IT : Wierer e Hofer dominano la staffetta a coppie, ed è una vittoria storica per l'Italia: podio numero 200 di sempre t… - alex20026021099 : RT @Eurosport_IT: Wierer e Hofer dominano la staffetta a coppie, ed è una vittoria storica per l'Italia: podio numero 200 di sempre tra Mon… - DamianoOrsi1 : RT @Eurosport_IT: Wierer e Hofer dominano la staffetta a coppie, ed è una vittoria storica per l'Italia: podio numero 200 di sempre tra Mon… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) L’Italia ha vinto ladi Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 disi sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara.si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo insieme all’altoatesino che è stato particolarmente performante. Di seguito ilcon gli highlights della vittoria dell’Italia nelladi Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 diHIGHLIGHTSVITTORIA ITALIA: PARTENZA: And they are off! #SOHO19Join us now for theRelay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/BcOepPjOWh— IBU World ...