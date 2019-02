Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 08 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORSO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, OGGI 17 FEBBRAIO A OSTIA E’ IN PROGRAMMA LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” DALLE 7.00 CHIUSA LA COMPLANARE DELLA COLOMBO DA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; PER CH VIAGGIA SULLA VIA CASILINA SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA PRIMA PORTA E L’ALLACCIO COL GRA CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA; CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; ANCORA INCOLONNAMENTI QUESTA VOLTA PER LAVORI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E CASILINA; TRAFFICO INTENSO INVECE PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E L’ALLACCIO COL GRA CON DIFFICOLTA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, TRAFFICO INTENSO PERO’ SULLA VA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO COL GRA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO; SEGNALIAMO INOLTRE LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E SULLA PRENESTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA SI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma NORD; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA. RIMOSSO SULLA SALARIA IL PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E FIDENE IN ENTRATA A Roma, PERMANGONO LE CODE PER I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE RALLETAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FIDENE IN ENTRATA A Roma. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA PONTINA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio STA TORNANDO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO: RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E CASAL LUMBROSO. LA CARREGGIATA E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBI I SENSI. QUALCHE PROBLEMA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DOVE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA PISANA. ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA TRAMVIARIA 8 FINO A LUNEDI’ 18 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DOVE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA PISANA. UNO SGUARDO AGLI EVENTI: NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA ODIERNA DALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIMI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA TROVIAMO CODE A PARTIRE DA CASAL LUMBROSO. INFINE, NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA ODIERNA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 SI SVOLGE UNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DANTE DA MAIANO IN DIREZIONE COLLEVERDE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A ...