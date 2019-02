TRUE DETECTIVE - Altro che prima stagione. Recensione degli episodi 3x04-05-06

lostinaflashforward

(Di domenica 17 febbraio 2019) Recensendo i primi tredell'atteso ritorno dici siamo mostrati fiduciosi. Superata la metà della terza, possiamo dirci ora definitivamente conquistati.In primo luogo ci troviamo di fronte a un cast impeccabile cui calzano a pennello personaggi caratterizzati nel profondo e indagati nell'animo a trecentosessanta gradi. Dal protagonista indiscusso interpretato da Ali Maehrshala (Moonlight, Luke Cage, Green Book) a Stephen Dorff (Blood and Wine, Blade) passando per Carmen Ejogo (Fantastic Beasts and Where Find Them) e Scott McNairy, questa terzaha livello attoriale talento da vendere.Esemplare la scena del quintoo dove Wayne e Roland si incontrano dopo ventiquattro anni di silenzio. Nella sua versione invecchiata Maehrshala raggiunge l'apice della sua interpretazione, il suo personaggio, ridotto a un'indifesa e insicura ...