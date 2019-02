Serie C | il Pro Piacenza gioca in 7 contro il Cuneo e perde 20-0

Serie C - Robur Siena-Juventus U23 3-2 : Guberti giustiziere dei piemontesi. Pontedera-Pro Vercelli 0-2 : SIENA - La Juventus U23, complice anche l'inesperienza dei suoi giocatori, perde a Siena gettando alle ortiche un buon primo tempo, carico di emozioni e occasioni da una parte e dall'altra. A passare ...

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza surreale : gli ospiti giocano in otto contro undici : Da tempo la Pro Piacenza vive una crisi economica profonda: istanze di fallimento, ingiunzioni dei creditori non pagati, giocatori senza stipendio, da qui la fuga dell'ex Lazio Ledesma, ingaggiato lo ...

Prossimo turno Serie A - 25ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (22-24 febbraio) : La venticinquesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sesta del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 febbraio, ad eccezione di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi. Si inizierà venerdì 22 alle ore 20.30 con Mialn-Empoli, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 15.00 Torino-Atalanta ed alle ore 20.30 Frosinone-Roma. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Sampdoria-Cagliari, ...

Serie A Spal - Semplici : «Mai parlato degli arbitri - ma qualche problemino c'è» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina : "Non era mai successo, l'episodio del gol annullato al Var, ...

Serie A - Spal-Fiorentina 1-4 : gol e polemiche - Var protagonista : Succede tutto nel secondo tempo. A Ferrara la ripresa regala sorprese e colpi di scena. La Fiorentina batte 4-1 la Spal, ma i padroni di casa recriminano perché sul punteggio di 1-1 è stato annullato ...

LIVE Monopoli-Juve Stabia diretta e risultato in tempo reale Serie C : le probabili formazioni : Alle ore 16.30, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, scenderanno in campo i padroni di casa di Giuseppe Scienza e la Juve Stabia di Fabio C aserta . Gli ospiti comandano la classifica con ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : Cosenza Cremonese - chi vincerà? : Pronostici Serie B: Quote e scommesse delle partite, valide nella 24giornata del Campionato cadetto, il 16 e 17 febbraio 2019.

Serie A calcio - programma domenica 17 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : Prosegue la ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, che è scattata venerdì 15 e si concluderà domani, lunedì 18 febbraio. Oggi, domenica 17, spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Le mosse di Vivarini con la Salernitana - 24giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le mosse studiate dagli allenatori per le sfide della 24giornata del campionato cadetto, il 16 e 17 febbraio 2019.