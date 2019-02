Serie A | Spal-Fiorentina 1-4 | gol e polemiche | Var protagonista

Serie A - 24° turno : Spal-Fiorentina 1-4 : 14.27 Rimonta Fiorentina in casa Spal tra le polemiche: al 'Mazza' finisce 1-4. Lazzari 'fondamentale' su Biraghi, Cionek stoppa quasi sulla linea Muriel e colombiano che al 33'centra una traversa clamorosa. A segnare è però la Spal: Lafont si oppone a Valdifiori ma non può nulla su Petagna(36').Al 44'risponde Edimilson: botta dal limite e pari. Clamoroso al 76': fallo da rigore su Chiesa,l'azione prosegue e Valoti segna Ma il Var richiama ...

Biglietti SPAL-Fiorentina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Serie A - Atalanta-Spal 2-1 - Torino-Udinese 1-0 : gol e highlights - Sky Tg24 - : Soffrono ma conquistano i tre punti sia i bergamaschi contro la Spal, sia i granata che hanno affrontato l'Udinese. Decisivo per i nerazzurri il solito Duván Zapata, mentre Ola Aina e le parate di ...

Serie A : l'Atalanta batte 2-1 in rimonta la Spal e tiene il passo Champions : Arbitro: Massa Marcatori: 8' Petagna, S,, 12' st Ilicic, A,, 35' st Zapata, A, Ammoniti: Hateboer, A,, Missiroli, Valoti , Paloschi, S, LA CRONACA DEL MATCH

Serie A : Atalanta-Spal 2-1 - Sampdoria-Frosinone 0-1 - LA DIRETTA : In campo Atalanta-Spal 2-1 ZAPATA AL 79' Atalanta-Spal 1-1: al 12' del st, Zapata vede il taglio sul secondo palo di Ilicic, cross radente per lo sloveno e palla in rete. Atalanta-Spal 0-1: all'8' pt, ...

Atalanta-SPAL : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Atalanta-SPAL: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Domenica 10 Febbraio 2019 alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Atleti Azzurri d’ Italia di Bergamo, il match valido per la 23a giornata di Serie A tra Atalanta e SPAL. Partita importante per i padroni di casa, che devono vincere per provare a guadagnare la zona Champions League o, in ogni caso, per non cedere posizioni importanti nel discorso Europa. Match importante anche ...

Probabili Formazioni Atalanta – Spal - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Spal, Serie A 10/02/2019Atalanta e Spal si sfidano all’Atleti Azzurri: i padroni di casa inseguono il sogno Europa ma avranno di fronte una Spal in salute. Nell’andata, netta vittoria dei ferraresi.BERGAMO – Gasperini recupera Ilicic, e lo schiera con Gomez e Zapata. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa spazio a Mancini con Palomino e Toloi. Gosens e Hateboer sulle fasce, al centro ...

Parma-Inter - 23ma di Serie A : incubo Gervinho per il pericolante Spalletti : C'è grande attesa a Parma per la sfida con l'Inter: è un momento davvero difficile per l'Inter di mister Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio ai rigori e la sorprendente sconfitta interna contro il Bologna (0-1, rete di Santander) in campionato. La trasferta di Parma, valida per il ventitreesimo turno di serie A, potrebbe anche essere fatale all'allenatore di Certaldo in caso di sconfitta....Continua a leggere

Serie A Spal - Missiroli è la colonna della mediana : Nel 3-5-2 disegnato da Semplici sono stati tanti gli interpreti nei 18 mesi di Serie A [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sulla Spal Classifica ...

Biglietti Atalanta-Spal - come acquistare i tickets per la ventitreesima giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica alle ore 15 l’incontro tra Atalanta e Spal, valido per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2018-2019. La partita mette di fronte due formazioni dalla situazione di classifica differente: gli orobici stanno lottando per il quarto posto con Milan e Roma, e si trovano oggi quinti a 35 punti, mentre i ferraresi si collocano quattordicesimi a quota 22. Dato il momento delle due squadre, una vittoria degli uomini ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : guai per Torino e Spal : Squalificati Serie A – E’ andata in scena la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si ferma la Juventus, non il Napoli che ha accorciato dalla prima posizione. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, sono ben 10 i calciatori che salteranno la prossima partita: stiamo parlando di Nkoulou (Torino), Felipe (Spal), Duncan ...

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander inguaia Spalletti : MILANO - È sempre più crisi per l' Inter , incapace di uscire da un inizio 2019 da incubo. Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel nuovo per i nerazzurri, ...

Serie A Spal - Semplici : «Peccato non aver vinto - Torino grande squadra» : FERRARA - Il pareggio contro il Torino , condito da una bella prestazione della squadra, ha soddisfatto il tecnico della Spal Leonardo Semplici . Fermare i granata, reduci da una striscia di vittorie ...

Serie A : Spal-Torino finisce 0-0. Si complica la lotta per l'Europa in casa granata : Si è concluso a reti inviolate l'anticipo domenicale della ventiduesima giornatatra Spal e Torino. Una partita molto combattuta ma con poche emozioni da gol. granata che si ritrovano in 10 dal minuto 65' in seguito alla doppia ammonizione del difensore camerunese, Nicolas Nkolou. La squadra di casa, allenata da Leonardo Semplici, crea tanto ma spreca, mentre la squadra di Walter Mazzarri non si rende mai pericolosa. Se da una parte la squadra di ...