Serie A Fiorentina | Pioli | «Chiesa? Senza compiti difensivi è più lucido e fresco»

Serie A : Spal-Fiorentina 1-4 - Var protagonista nel finale : Veretout, F,, 35' st Simeone, F,, 43' st Gerson, F, Ammoniti : Fares, Cionek, Schiattarella, S,, Edimilson, Veretout, Biraghi, Milenkovic, F, LA CRONACA DEL MATCH

Serie A Fiorentina - Pioli : «Fascia di capitano a Chiesa? Lo farà crescere»

Calcio femminile - Serie A 2019 : super sfida Juventus-Milan - la Fiorentina sul campo del Tavagnacco nel 17° turno : Una diciassettesima giornata per cuori forti quella che si preannuncia nel prossimo weekend del campionato di Calcio femminile di Serie A. La disputa per lo Scudetto è accesa e tre squadre sono in lizza per il titolo tricolore. Partiamo dal big match, ovvero dal confronto del “Silvio Piola” di Vercelli tra la Juventus e il Milan. La capolista, fermata nell’ultimo turno dall’Atalanta Mozzanica, dovrà affrontare le ...

Biglietti SPAL-Fiorentina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Serie A - giudice sportivo : 5 squalificati. Ammende per Mazzarri e Fiorentina : Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni derivanti dall'ultima giornata di campionato, la quarta di ritorno. Saranno cinque gli squalificati, tutti per un turno: De Maio, Udinese,, Alex Sandro, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stangata Fiorentina : Squalificati Serie A – Si è conclusa la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Per la lotta scudetto allunga la Juventus che ha avuto la meglio del Sassuolo, solo un pareggio per il Napoli nel match contro la Fiorentina. Per il resto grande bagarre per la zona Champions, Europa League e salvezza. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del ...

Serie A news : la Fiorentina perde Mirallas e Pezzella. I tempi di recupero : La Fiorentina sabato pomeriggio ha strappato con le unghie e con i denti un punto sudatissimo con il Napoli, ma le scorie della gara si sono fatte sentire. Anche in maniera pesante.Sfortunatissimo Mirallas, che dopo aver rilevato al 69′ Gerson è stato costretto ad issare bandiera bianca dopo solo 12′ in favore di Simeone. Per lui infortunio muscolare, per la precisione lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra. ...

Serie A - Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : cambiano date e orari : Nel ricordo di Davide Astori A confermare la richiesta alla Lega da parte della Fiorentina sono le parole rilasciate dall'allenatore viola Stefano Pioli a Radio Anch'io Sport: " Abbiamo chiesto di ...

Serie A - variazione delle partite Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : Si è appena conclusa la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha portato importanti indicazioni, in particolar modo è tornata al successo la Juventus che ha allungato nuovamente sul Napoli dopo il pareggio nella gara contro la Fiorentina, per il resto è grande bagarre per gli obiettivi di Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo la Lega Serie A ha comunicato la variazione di due partite, in particolar modo ...

Fiorentina Napoli 0 0 - giornata 23 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] : Finisce 0 a 0 a Firenze la sfida tra Fiorentina e Napoli. Un risultato che alla fine scontenta tutti. Gli azzurri dovevano infatti cercare di mettere pressione alla Juventus. La Fiorentina aveva lo scopo di non perdere terreno nella lotta all’Europa. Obiettivi rimasti lontani. I viola sono scesi in campo senza gli squalificati Milenkovic e […] L'articolo Fiorentina Napoli 0 0, giornata 23 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato ...

Serie A Fiorentina - trauma contusivo al ginocchio per Pezzella : FIRENZE - La gara contro il Napoli porta qualche strascico a livello di acciacchi, per la Fiorentina : problemi fisici sia per Mirallas , entrato al posto di Gerson e poco dopo sostituito da Simeone , ...