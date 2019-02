Emre Can | ' Champions? Non ci manca nulla Allegri il top | Ramsey campione'

Emre Can : 'Juve - famiglia Champions' : Alla Juventus, invece? 'Qui c'è Cristiano Ronaldo, il più grande del mondo, ma nello spogliatoio lui è uguale agli altri e si comporta in modo naturale. Tutti sono allo stesso livello, non ci sono ...

Emre CAN – Un nodulo alla tiroide ha rallentato il suo processo di ambientamento ma oraEmre Can, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Liverpool, è pronto a prendersi la Juventus.Il centrocampista tedesco, intervistato in esclusiva da 'Tuttosport', è già stato completamente conquistato dall'ambiente bianconero.

Juventus - verso l’Atletico Madrid : Costa c’è - ballottaggio Emre Can-Khedira-Bentancur : L’attesa è quasi finita, la Juventus può iniziare a preparare la supersfida europea contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera senza più ostacoli davanti e con tante buone notizie. Douglas Costa è recuperato, Allegri può così chiudere la porta di un’infermeria vuota ad esclusione di Rugani, le cui condizioni andranno valutate da qui a mercoledì, e del lungodegente Cuadrado che ne avrà ancora per parecchio tempo. Insomma i bianconeri arrivano ...

Sassuolo-Juventus 0-3 : Khedira - Ronaldo e Emre Can firmano il +11 sul Napoli : REGGIO EMILIA - La Juventus risponde presente e inizia la marcia di avvicinamento agli ottavi di finale di Champions con il 3-0 sul campo del Sassuolo. Un successo che permette ai campioni d'Italia di ...

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

Emre Can, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del prossimo impegno di Champions League. Focus anche sul suo nuovo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, autentico leader della formazione bianconera.

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando duramente in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri in questo mese di febbraio sono attesi da molti impegni uno dei quali sarà davvero importantissimo visto che il 20 febbraio per la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in Champions League contro l'Atletico Madrid. Proprio del match europeo ne ha parlato quest'oggi Emre Can ai microfoni di Sky Sport. Il tedesco ha spiegato

TORINO - "L'anno scorso contro Ronaldo avevo perso la finale di Champions, quest'anno voglio vincerla insieme a lui", con questo augurio si conclude l'intervista a Sky Sport di Emre Can, nella quale il centrocampista tedesco si è soffermato sugli obiettivi stagionali bianconeri tra sogno Champions e priorità allo Scudetto.

Il calciatore tedesco, arrivato la scorsa estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi argomenti tra i quali l'obiettivo Champions League, le ultime prestazioni non

Cancelo e Izzo i top di giornata - Nainggolan e Emre Can i flop : Ventunesima giornata del campionato di Serie A Top Chiesa (Fiorentina): autentico fenomeno. In contropiede è un fuoriclasse. Tiene in vita le aspirazioni europee della sua squadra con una doppietta di buona fattura nonostante una difesa colabrodo. Prezioso anche in fase difensiva. Izzo (Torino): preciso negli appoggi, attento in marcatura, diligente in fase difensiva. Realizza come un vero centravanti un bel goal di testa. Un goal che rilancia ...