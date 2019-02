Vino | morto per malore Gianfranco Soldera | re del Brunello

Morto Francesco D’AVino - l’imprenditore dello zucchero trovato cadavere in albergo a Rimini : Francesco D'Avino, imprenditore campano dello zucchero a capo della storica e omonima azienda di famiglia, si trovava in Romagna per partecipare a un salone internazionale dedicato ai professionisti del settore. Al momento ancora non sono chiare le circostanze del decesso ma la famiglia ha parlato di un improvviso malore.Continua a leggere