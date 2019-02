Un’altra super Luna? Una moda con poca scienza

wired

(Di sabato 16 febbraio 2019)Pronti per la prossima? L’appuntamento è per il 19 febbraio, e a leggere i numeri sarà di quelle da record. La più grande del 2019, unapiena a poco meno di 356mila chilometri dalla Terra. Forse, però, è il caso di ammetterlo: l’annuncio inizia a non fare più l’effetto di una volta. Cosa cambia, in effetti, rispetto a qualunque altrapiena dell’anno? Potremmo citare le solite statistiche, che parlano di unail 14% più grande e il 30% più luminosa del normale. Ma la verità è che la differenza si percepirà appena. Non perché lanon sia veramente al punto di distanza minimo dal nostro pianeta. Ma perché, come ripetono da tempo moltissimi astronomi, a occhio nudo la differenza è praticamente impercettibile. Non a caso, lo stesso concetto dinon arriva dalla: ad inventarlo infatti è stato l’astrologo Richard Nolle, e per motivi che poco o ...