Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 12 | 10

(Di sabato 16 febbraio 2019)dailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli un incendio di notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando Reggio Calabria che ha provocato una vittima si tratterebbe di un 35enne di nazionalità senegalese ne sono state distrutte una ventina di batterie potrebbero essere scaturita da uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi una scintilla avrebbe provocato le fiamme che poi si sono rapidamente propagate tra le abitazioni di fortuna ha fatto di materiali come legno plastica attenzione tra I migranti che vivono nella baraccopoli dopo l’ennesimo incendio che ha provocato una vittima emigranti da tempo chiedono soluzioni abitative alternative che tu per l’emergenza della baraccopoli congresso della congregazione per la dottrina della fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale che dichiara colpevole Theodore Edgar ...