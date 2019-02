Reggina | i pregi ed i difetti del modulo di Drago

calcioweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Nella giornata di giovedì laè scesa in campo nella gara davanti al pubblico amico contro il Potenza, solo un pareggio nello scontro per la zona playoff, la partita è stata condizionata anche dal rigore fallito da Baclet e dai dubbi sul fuorigioco fischiato per l’occasione di Sandomenico. Le prime partite con Massimoin panchina (è subentrato a Cevoli) hanno fatto emergere. Il passaggio al 4-3-3 ha messo in evidenza la coppia di centrali formata da Conson e Gasparetto mentre il problema evidente è risultato quello sul fronte terzini soprattutto a sinistra dove sono stati impiegati Procopio e Solini. A centrocampo bene le mezzali, il problema principali riguarda l’assenza di un calciatore in grado di fare girare la squadra, compito di De Falco che però in queste prime partite non ha entusiasmato anche per una condizione fisica ancora non ...