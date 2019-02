Perché non si parla delle primarie del PD?

Renzi : Salvini mette le divise Perché non ha più chi stira le camicie : Roma, 16 feb., askanews, - 'Salvini si mette delle uniformi, della polizia, dei carabinieri. Va capito: a casa non ha più chi gli stira le camicie'. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd, presentando ...

Ecco Perché i tumori sono sempre più frequenti : la bufala degli screening “che non servono a nulla” : “Gli screening non servono a nulla, tanto ci si ammala di cancro più di un tempo“: una bufala su cui intervengono gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Issalute.it), in partnership con l’AdnKronos Salute, smontando una pericolosa “fake news” che può mettere a rischio le campagne di prevenzione. “Premesso che il 70% dei tumori può essere prevenuto adottando uno stile di vita corretto, il fatto ...

Cancelo graziato - ecco perchè non è stato espulso - : L'anticipo del venerdì sera di Serie A è stato fondamentalmente a senso unico, col successo della Juventus sul Frosinone per 3-0 . Troppa la disparità vista in campo, con la squadra di Massimiliano ...

Ecco Perché The Division 2 non uscirà su Steam : The Division 2 non uscirà su Steam, e l'amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot ha fornito una spiegazione di questa peculiare scelta. Il gioco, come riporta WCCFtech, sarà infatti lanciato solo su Epic Games Store e Uplay, vediamo duqneu le parole di Guillemot:"C'è un crescente numero di piattaforme di distribuzione digitale in lotta per i medesimi contenuti, con questo accordo abbiamo visto un'opportunità per aumentare la visibilità ...

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : "Non ho firmato Perché non ero d'accordo" : "Non ho firmato perché non ero d'accordo". Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere spiegato "le ragioni" del suo disaccordo al ministro Danilo

Inter - nuovo comunicato su Icardi : “ecco perchè non si allena” : Inter, Mauro Icardi ai box: il calciatore nerazzurro non si è allenato dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, il comunicato del club “Mauro Icardi a causa di un’infiammazione al ginocchio destro oggi non ha svolto l’allenamento: per lui una seduta di fisioterapia al “Centro Sportivo Suning” di Appiano Gentile“. Questo quanto comunicato dall’account ufficiale Twitter dell’Inter in data odierna. ...

Amici - la confessione di Alessandra Amoroso : "Ecco Perché non volevo andare a Sanremo" : Alessandra Amoroso, ospite di Radio 2, parla di matrimonio, carriera e Sanremo. L'ex star di Amici di Maria De Filippi dice che quest'anno non si sposa. Sulla partecipazione al Festival come super ospite, Alessandra spiega quali sono state le sue resistenze: "C'è sempre qualcuno che deve dire la sua

Sana - uccisa Perché voleva sposare un italiano : tutti assolti i familiari. «Non ci sono prove» : assolti il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 e costretta a tornare in Pakistan per le nozze combinate dalla...

Enrica Bonaccorti/ 'Non ho un programma mio perchè non ho un uomo potente' : Enrica Bonaccorti racconta a Libero gli errori commessi nel corso della sua vita lanciando frecciatine: 'Non ho un programma perché non ho un uomo accanto'.

Mancini sempre più convincente - il Ct : “perchè non possiamo pensare di vincere l’Europeo?” : “I giovani sono il filo conduttore: in due anni possiamo mettere insieme una squadra forte che puo’ fare bene agli Europei. E puo’ giocarsi alla grande il Mondiale del 2022”.Importanti dichiarazioni di Roberto Mancini, intervistato dal “Corriere della Sera”. “La doppietta non l’abbiamo mai fatta. Il Mondiale fallito ormai e’ passato. Il trauma e’ superato. Bisogna tenerlo presente ...

Roma-Porto - Rosetti : 'Ecco Perché non è stato fischiato il fallo. Al Var...' : Roberto Rosetti , responsabile degli arbitri della Uefa, spiega perché non è stato fischiato il fallo di mano a Pepe in Roma-Porto . Queste le parole dell'ex fischietto italiano a Sky Sport: 'Sul caso c'è stato un controllo del VAR che ha dimostrato che l'intervento era avvenuto fuori dall'area di rigore del Porto, inoltre il VAR aveva ritenuto che non vi fossero gli estremi per ...

