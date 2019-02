: Migranti: sarà multato di 1.398 euro chi impiega irregolari - Agenzia_Ansa : Migranti: sarà multato di 1.398 euro chi impiega irregolari - LaStampa : Migranti, multa di 1.398 euro per chi impiega irregolari - TelevideoRai101 : Multa 1.398 euro se 'assumi' irregolari -

di 1.398per il datore di lavoro che 'assume' uno straniero irregolare. Lo stabilisce il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce il regolamento di attuazione della direttiva Ue numero 52 del 2009. L'importo della sanzione è pari al costo medio del rimpatrio "per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente", che per il 2018 è stato calcolato, appunto, in 1.398.(Di sabato 16 febbraio 2019)