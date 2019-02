Manchester City | Guardiola | ' Mahrez non gioca? Colpa mia'

Dybala osservato speciale del Manchester City (RUMORS) : La Juventus vanta un organico di lusso e i suoi giocatori sono molto appetibili agli occhi del top club europei. Tra i tesserati bianconeri più corteggiati c’è Paulo Dybala che in estate rappresentò uno dei candidati di Florentino Perez per sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi proprio all'ombra della Mole. Ora Dybala sembra invece nel mirino del Manchester City di Guardiola. L'interesse per il numero 10 bianconero è forte perché ...

Pronostico Newport vs Manchester City - FA Cup 16-2-2019 e formazioni : Analisi Newport vs Manchester City, FA Cup 16-2-2019Corto ed agevole il cammino fin qui del City, che ha eliminato Rotherham e Burnley rifilando rispettivamente sette e cinque reti senza concedere nemmeno uno spillo. Erano pronostici sbilanciati quelli, lo è ancora di più questo che vede i ragazzi di Guardiola di scena in Galles, sul campo di una delle tante underdogs di questa Fa Cup: il Newport.Gli Ironsides, militanti nella Footbbal League ...

Gonzalo Higuain - il gesto di stizza nel tunnel del Manchester City : su cosa ha sputato : Al Chelsea hanno preso malissimo la pesante sconfitta per 6-0 contro il Manchester city. La rabbia dei Blues si è manifestata prima con l'allenatore Maurizio Sarri, che si è addirittura rifiutato di stringere la mano al collega Pep Guardiola. Anche Gonzalo Higuain si è dimostrato particolarmente irr

Bufera su Higuain : sputa nel tunnel dello stadio del Manchester City : ROMA - Non basta il 6-0 subìto contro il Manchester City . Per il Chelsea il dopo partita amaro continua anche oggi. Sarri è sulla graticola , insultato dai tantissimi tifosi dei Blues , mentre quelli ...

Juventus su De Ligt : Raiola è la carta per battere Barcellona e Manchester City (RUMORS) : L’obiettivo per rinforzare la difesa della Juventus è De Ligt. Il centrale dell’Ajax è, da tempo, sul taccuino di Paratici che sta cercando il modo per portarlo a Torino battendo la concorrenza di Barcellona e Manchester City. L’asta è partita e il miglior alleato per i bianconeri sembra essere l’agente del calciatore, Mino Raiola, con il quale i rapporti sono ottimi. Juventus: Raiola è un alleato per De Ligt Nelle prossime settimane, la ...

Sarri a lezione dal maestro Guardiola! Il Manchester City demolisce il Chelsea : netto 6-0 nel segno di Aguero : Il Manchester City batte 6-0 il Chelsea nel big match della 26ª Giornata di Premier League. netto ko di Sarri contro Guardiola: Aguero decisivo con una tripletta Manchester City-Chelsea, il big match della 26ª Giornata di Premier League, era destinato a dare spettacolo. E così è stato, anche se, sicuramente, i tifosi del Chelsea si sarebbero augurati un risultato ben diverso. Il tabellone dell’Etihad Stadium segna un tennistico 6-0 in ...

