Inter | Andersen resta nel mirino | ecco la carta per battere la concorrenza di Juve e club

Sampdoria - Giampaolo : 'Inter ricordo d'infanzia. Andersen? Se Spalletti mi chiede...' : L'occasione era quella di un evento benefico, ossia la quindicesima edizione del premio 'Amici dei bambini'. Quando però tanti protagonisti del mondo del calcio si riuniscono nello stesso luogo, parlare di Serie A è praticamente inevitabile. E se tra i premiati c'è anche Marco Giampaolo , è logico che il discorso scivoli anche sulla Sampdoria ...

Inter - Andersen il primo obiettivo per la difesa per sostituire Miranda (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando sul mercato in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avevano dichiarato nelle settimane scorse si sarebbe fatto ben poco (salvo qualche occasione di mercato), concentrando ogni sforzo in vista di giugno. La rosa a disposizione di Luciano Spalletti potrebbe subire molti cambiamenti rispetto a quanto visto in questa stagione. L'obiettivo ...

Inter - pressing su Andersen : in blucerchiato potrebbe finire... : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato dell'Inter e spiega come Ausilio e Marotta proseguano la caccia ad Andersen della Sampdoria. Questo è quanto scrive il quotidiano. 'Chi farà certamente le valigie è Miranda. ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - ipotesi Andersen per l'estate ma la concorrenza è tanta : Calciomercato Inter, Ultime notizie: si lavora per strappare Andersen della Sampdoria in estate. La concorrenza è però alta.

Andersen chiama l'Inter : 'Spero di fare lo stesso percorso di Skriniar' : Dei possibili scenari di mercato ha parlato lo stesso calciatore danese a Sky Sport: 'Non so cosa succederà, io penso solo a fare il massimo. Poi certo è bello che altri club si interessino a me, ma ...

Inter - senti Andersen : 'Spero di fare lo stesso percorso di Skriniar. Il futuro...' : Joachim Andersen , difensore della Sampdoria , obiettivo di mercato dell'Inter, parla a Sky Sport , partendo dal paragone con Milan Skriniar : 'Ho letto e sentito tante volte queste paragone; non mi dà fastidio, ma io sono me stesso. Anche se capisco il paragone perché siamo stessi nello ...

Calciomercato Inter : nerazzurri in pole per Andersen - De Paul nel mirino (RUMORS) : L'Inter sta disputando un'ottima stagione di campionato. I nerazzurri sono terzi in classifica a 5 lunghezze dal Napoli, secondo. Nonostante le numerose vittorie ottenute nel campionato nostrano, la squadra di Spalletti ha il rammarico della mancata qualificazione agli ottavi di Uefa Champions League, in modo particolare la partita pareggiata contro il PSV che ha compromesso il passaggio del turno. La società nerazzurra ha iniziato da tempo ad ...

Calciomercato Inter - Tottenham su Andersen : Pericolo londinese per la formazione nerazzurra, con gli 'Spurs' che avrebbero messo nel mirino Joachim Andersen come riporta 'Rai Sport'. Il 22enne difensore danese in forza alla Sampdoria è da ...

Inter - Andersen arriva a una condizione : Il Corriere dello Sport spiega che il passaggio di Andersen dalla Sampdoria all' Inter a gennaio è legato alla partenza di Miranda , che spinge per l'addio. Il club nerazzurro è pronto a proporre un prestito con ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Andersen - l'Inter avrebbe presentato l'offerta : prestito oneroso con diritto di riscatto : Il calciomercato in Italia si appresta ad entrare nella sua fase più 'calda'. In questo periodo tutte le società calcistiche italiane si stanno impegnando per capire chi acquistare, quali nuovi giocatori trattare per rinforzare la rosa, oppure quali tesserati vendere per snellire le fila del team e fare cassa. Uno dei club più attivi in questo momento è l'Inter, e proprio da poco, la società avrebbe ufficializzato la proposta alla squadra di ...

Sampdoria - Inter in vantaggio sulla Juventus per Andersen : ma l'insidia è inglese... : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero in vantaggio sui bianconeri nella corsa al calciatore: la richiesta base della Samp è di 30 milioni per un calciatore che ...

Inter - è Andersen l'obiettivo per rinforzare la difesa (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente uno dei club protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo in estate i nerazzurri si muoveranno con grande forza, come ammesso recentemente anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta. A giugno, infatti, il club uscirà definitivamente dal settlement agreement e sarà libero dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il ...

Calciomercato Inter - sfida alla Juventus per Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Inter – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno […] L'articolo Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tonali, Andersen ...