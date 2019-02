F1 – Ricciardo torna sui motivi della rottura con la Red Bull | “dopo Baku io e Verstappen

sportfair

(Di sabato 16 febbraio 2019)sui fatti di, in Azerbaijan l’australiano esi scontrarono facendo inclinare i rapporti di Daniel con la Red: le parole del pilota di Formula Uno Danielha iniziato una nuova avventura in Renault, ma ha ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa per quanto riguarda la suacon la Redndo sui fatti avvenuti durante il Gp di, in cui lui e Maxsi scontrarono e videro terminare le loro gare,dà la sua versione, spiegando come anche da quell’episodio i rapporti con il team si siano incrinati.“Non posso quantificare quante piccole parti abbiano contribuito alla realizzazione del puzzle, ma credo che quanto successo asia stato una di quelle piccole parti”: ha spiegato Daniel a Motorsport.it. “Entrambi ne abbiamo parlato, ma ai miei occhi non mi sono mai sentito in ...