CR7 da record | con lui la Juve parte sempre 1-0 | superato Charles | il dato

Juve - CR7 da record : 9 trasferte di fila con gol in Serie A. E nel mirino c'è Messi : E pensare che era iniziata con due viaggi a vuoto. Chievo-Juve e Parma-Juve, zero gol per Cristiano Ronaldo. Da lì in poi, però, ogni trasferta è diventata l'occasione per festeggiare un gol del ...

CR7 ha come obiettivo un nuovo record : laurearsi capocannoniere in tre campionati diversi : Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Juventus è vincere, ecco come si spiega la scelta di Cristiano Ronaldo di approdare a Torino. Anche il portoghese vuole sempre essere il numero uno e, nonostante abbia detto a parole che i premi personali non sono un'ossessione, i fatti dimostrano il contrario. Ultimamente l'ex Real Madrid non ha presenziato alle manifestazioni che hanno assegnato premi ad altri calciatori come nel caso del Pallone ...