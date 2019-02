Anthem: Guida agli Strali o Javelin

gamerbrain

: Anthem: Guida alle Abilità Definitive degli Strali - Everyeye : Anthem: Guida alle Abilità Definitive degli Strali - GianlucaOdinson : Anthem: Guida alle Abilità Definitive degli Strali - VGN_IT : In vista del debutto anticipato su EA Access e Origin Access, non perdete la guida con i cinque consigli per cominc… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) A partire da ieriè ufficialmente disponibile tramite l’Accesso Anticipato via Origins Access e Access Premier, per tale occasione vogliamo condividere con voi una minipresenti al suo interno, ossia il Guardiano, il Colosso, l’Intercettatore e la Tempesta.: IUna volta portato a termine il Tutorial, avrete la possibilità di scegliere il primo Strale oda utilizzare fin da subito, per i restanti dovrete raggiungere il livello 12, 20 e 28. Se vi state chiedendo con quale Strale partire, allora non vi resta che consultare le schede tecniche che vi riportiamo a seguire:GuardianoSi tratta di uno Strale per lo più offensivo, dispone di un’abilità che gli consente di sparare dei missili agganciando decine di berssimultaneamente.Tratto: ...