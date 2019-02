A Roma centinaia in piazza contro il Tmb

Romania - ministero di Giustizia annuncia decreto d’emergenza. “Invalida centinaia di processi per corruzione”. Faro dell’Ue : Un decreto d’emergenza che assomiglia più a una grande amnistia generale che invaliderebbe centinaia di processi per casi di corruzione che coinvolgono anche alti funzionari del Paese. È questa l’ultima idea del ministro della Giustizia rumeno Tudorel Toader che, tra gli altri, porterebbe all’annullamento della condanna in primo grado per abuso d’ufficio inflitta a giugno a Liviu Dragnea, presidente del Partito Socialdemocratico al governo e ...