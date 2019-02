Un Posto al Sole | spoiler puntate all' 1 marzo | Renato alle prese con i sensi di colpa

Un Posto Al Sole episodi all'1 marzo : Valerio chiede una seconda possibilità a Elena : Le vicende dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole' riescono a intrattenere da oltre vent'anni i milioni di telespettatori italiani per i quali la soap rappresenta un appuntamento fisso. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Valerio, che continua ad avere dei ripensamenti in merito alla relazione con Elena. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Elena, stanca degli alti ...

Un Posto al sole anticipazioni : ADELE - il dramma è davvero finito??? : Per ADELE Picardi (Sara Ricci), questo è il momento più difficile: la madre di Susanna (Agnese Lorenzini) è riuscita a rivelare a tutti il suo segreto e nelle prossime puntate di Un posto al sole anche la figlia dovrà prendere coscienza di una situazione familiare di cui non si era mai accorta. Un posto al sole spoiler: ADELE cerca casa Nell’immediato, Agnese soggiornerà alla Terrazza ma presto manifesterà l’intenzione di andare a ...

Anticipazioni Un Posto al sole Trama Puntate 18-22 febbraio 2019 : Elena Scopre il Tradimento! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019: Valerio e Simona si riavvicinano. Elena lo Scopre “grazie” ad Alberto! Anticipazioni Un posto al sole: Simona e Valerio, dopo essere stati in carcere da Vera, vivono un momento di forte vicinanza. Alberto lo spiffera ad Elena alla quale accade qualcosa di brutto! Triste a causa della fine del suo rapporto con Mariella, Guido si sfoga con Vittorio. ...

Un Posto al sole anticipazioni : OTELLO porta notizie - riguardano TERESA??? : In tutti questi mesi ci avete scritto tante volte chiedendoci informazioni sul personaggio di Teresa Diacono Testa (Carmen Scivittaro) e domandandoci che fine avesse fatto nelle trame di Un posto al sole. A riguardo, abbiamo sempre scelto di non dedicare post alla lunga assenza di Teresa perché per forza di cose sarebbe stato necessario entrare nel privato di chi interpreta questo personaggio e – come ormai sapete – il nostro sito ...

Anticipazioni Un Posto al sole al 1° marzo : Franco aggredito e picchiato - Elena parte : La prossima settimana nella soap Un posto al sole accadrà davvero di tutto. Tra le altre cose, Adele penserà di riavvicinarsi a Manlio mentre Valerio sarà allontanato da Elena e Marina a seguito di un tragico evento. Vediamo insieme quello che accadrà la prossima settimana, nonché le trame dal 25 febbraio al 1° marzo 2019. Upas, le trame della prossima settimana Valerio e Simona si recheranno in carcere a trovare Vera e questo li farà ...