Ultime Notizie Roma del 15-02-2019 ore 08 | 10

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : Bossi ricoverato in ospedale - 15 febbraio 2019 - : Ultime notizie oggi 15 febbraio 2019. ultim'ora: Bossi ricoverato d'urgenza in ospedale dopo un malore, bambina picchiata dal compagno della madre a Genzano

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà ...

Ultime Notizie Roma del 15-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale e 15 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale anche la camera americana dopo il Senato ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre evitando nuovo Showdown ma senza concedere fondi per il muro col Messico ho spiegato da Donald Trump il presidente firmare lo stesso dichiarando però l’emergenza Nazionale al confine sud per ottenere i fondi bei passando il congresso un ...

Le notizie del giorno – Le Ultime sulla cessione della Sampdoria ed il caso Icardi : Le notizie del giorno – Sono ore calde in casa Sampdoria, la squadra è concentrata sul campionato ed in particolar modo sull’importante gara contro l’Inter ma nel frattempo si pensa anche e soprattutto al futuro del club con la possibilità di un passaggio di proprietà. Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra il vicepresidente Antonio Romei e alcuni emissari del fondo statunitense, per il momento la fumata è stata grigia. ...

RICOVERATO UMBERTO BOSSI : SOSPETTO ICTUS/ Malore Ultime Notizie : ha battuto la testa : UMBERTO BOSSI caduto in casa dopo Malore: lieve ICTUS, RICOVERATO all'ospedale. ultime notizie, aggiornamenti condizioni salute: Maroni 'sta meglio'

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo giovedì 14 febbraio in studio a Giugliano per legno per le modalità in apertura perché il tesoro e le Ferrovie dello Stato potrebbero superare il 50% nella newco per la nuova L’Italia ha detto il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio con i sindacati ministro avrebbe spiegato che la partecipazione del tesoro e di Ferrovie dello Stato e ...

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno parliamo di Alitalia perché il tesoro le Ferrovie dello Stato potrebbero superare il 50% della Neve copre la nuova l’Italia l’ho detto il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio l’incontro con i sindacati inizio della partecipazione tesoro delle Ferrovie dello Stato che non sia per l’operazione per la ...

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 14 febbraio fatti alle nazioni in studio Giuliano Ferrigno all’economia perché l’agenzia di Rating Moody’s Abbassa le Stime di crescita dell’Italia per il 2019 avevamo una stima del 1,3% di Annalisa per l’Italia quest’anno sarà sicuramente sotto lunga 100 Probabilmente tra 0,5 d’autunno che rimane stabile ma l’agenzia di Rating che ...

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Ines e Giuliano Ferrigno lega e Movimento 5 Stelle restano distanti sulla Tav anche dopo l’analisi costi benefici della commissione del ministero il vice premier Salvini è tornato a sostenere la realizzazione dell’opera più veloci viaggiano le merci e le persone è meglio è affermando di non essere convinto del lavoro degli ...

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Abbassa le Stime di crescita dell’Italia per il 2019 avevamo una stima del 1,3% piega ed analista per l’Italia quest’anno sarà sicuramente sotto al 1% Probabilmente tra 0,5 d’autunno che rimane stabile ma l’agenzia di Rating a vedere un significativo del rischio di elezioni anticipate Probabilmente dopo le elezioni europee ...

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli avevamo scelto il vino tignanello prodotto icona della casa Fiorentina Marchesi Antinori di questo avevano riprodotto marchio bottiglie erano arrivati a Piazzano almeno 11.000 sia in Italia che all’estero soprattutto Germania e Belgio ovviamente c’era vino di bassa qualità di altra provenienza geografica è la truffa scoperta dalla Procura di ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Conte 'Ue al canto del cigno' - 14 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Il presidente del consiglio, Conte, torna sulle polemiche di Strasburgo "Ue al canto del cigno" , 14 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 14-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla relazione in studio Frascarelli lega e Movimento 5 Stelle restano distanti sulla Tab anche dopo l’analisi costi-benefici pubblicata dal Ministero dei Trasporti più veloci in viaggio non le merce le persone è meglio eh Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando della TAV a margine della presentazione del rapporto agRomafie a Roma alla domanda c’è ...