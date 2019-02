MotoGp Yamaha | Rossi | «Un tempo i rivali erano veri | adesso ci sono i furbi»

MotoGp Yamaha - Rossi : «Meglio i rivali di una volta - ora fanno i furbi» : ... sarà festeggiato da Sky Sport MotoGp con una programmazione dedicata e con l'intervista esclusiva di Guido Meda, 'Vale40, the Movie', in onda alle 14 su Sky Sport Uno e alle 15 su Sky Sport MotoGp, ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Yamaha migliorata ma c’è ancora da lavorare per Valentino Rossi : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Soddisfatto ma non troppo» : SEPANG - Anche dopo l'ultima sessione di test della MotoGp a Sepangi Valentino Rossi ha lasciato intendere che la direzione imboccata dalla Yamaha 2019 è quella giusta, ma anche che si aspetterebbe ...

MotoGp - Valentino Rossi spaventa la Yamaha : il Dottore pone l’accento sulle lacune della M1 : Interrogato sui progressi della nuova moto, Valentino Rossi ha sottolineato come avrebbe chiaramente sofferto in caso di imminente gara Mezzo sorriso, ma ancora tantissime cose da migliorare. Valentino Rossi non è contento a metà della tre giorni di test conclusa oggi a Sepang, nel corso della quale la Yamaha è cresciuta ma non per colmare il gap con i propri avversari. AFP/LaPresse Manca ancora qualcosa per lottare per la vittoria, il ...

MotoGp - analisi Test Sepang 2019 : la Ducati fa paura - Yamaha e Suzuki crescono bene - la Honda lavora di fino : Ducati, Ducati, fortissimamente Ducati. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni di Test pre-stagionali, riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Sono soddisfatto - la moto migliora» : SEPANG - Sesto tempo nella seconda giornata di test a Sepang per Valentino Rossi, il pilota Yamaha ha avvertito miglioramenti significativi nella moto. ' Sono molto contento di come abbiamo iniziato i ...

MotoGp : Yamaha davanti nel secondo giorno di test : Monster Energy Yamaha MotoGP‘s Maverick Viñales and Valentino Rossi enjoyed a positive second day of testing at the Sepang International Circuit. Despite the soaring hot track conditions, the team-mates put in numerous laps and took first and sixth place respectively in today‘s timesheets. Yesterday Viñales was one of just four riders to drop under the […] L'articolo MotoGP: Yamaha davanti nel secondo giorno di test sembra essere il ...

MotoGp – Test Sepang Day 2 - Valentino Rossi incontentabile : il messaggio per la Yamaha è chiarissimo : Il Dottore ha commentato in maniera non proprio soddisfatta la seconda giornata di Test a Sepang, chiusa con il sesto tempo assoluto Non proprio una giornata da ricordare per Valentino Rossi, il Day-2 dei Test di Sepang ha lasciato l’amaro in bocca al pilota della Yamaha, classificatosi solo sesto con un ritardo notevole dal compagno di squadra. AFP/LaPresse Maverick Viñales infatti ha chiuso al comando della classifica, piazzando il ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la ...

MotoGp – Test Sepang - Day2 : Alex Rins scalza Dovizioso sul gong - Crutchlow sorprende e le Yamaha arrancano [FOTO] : Si è conclusa la seconda giornata di Test a Sepang, il più veloce è Maverick Viñales davanti alla Suzuki di Rins e alla Ducati di Andrea Dovizioso Ieri è toccato a Marc Marquez, oggi è stata la volta di Maverick Viñales. Il pilota della Yamaha chiude la seconda giornata di Test di Sepang davanti a tutti, fermando il crono sull’1:58.897, l’unico a scendere sotto il muro dell’1.59 in questi primi due giorni. AFP/LaPresse Un ...

MotoGp - che frecciata di Viñales alla Yamaha : lo spagnolo deluso dai progressi della nuova M1 : Il pilota spagnolo ha commentato la prima giornata di test a Sepang, esprimendo un pizzico di delusione per le prestazioni della moto Il terzo posto ottenuto al termine della prima giornata di test a Sepang ha soddisfatto a metà Maverick Viñales, che si sarebbe aspettato qualcosa di più in tema di prestazioni dalla nuova M1. AFP/LaPresse Lo spagnolo non ha nascosto il proprio disappunto, provando a stemperarlo con gli aspetti positivi ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Giornata positiva - c'è feeling» : SEPANG - Bilancio positivo per Valentino Rossi al termine della prima giornata di test MotoGp sul circuito di Sepang, chiusa con il sesto posto.' È una bella sensazione essere di nuovo in sella, mi ...