Gilet Gialli Francia | fuorionda del leader Chalencon | Con noi paramilitari pronti a

Gilet Gialli - ministro francese : “Parlano di golpe militare? Commedia all’italiana” : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner reagisce alle dichiarazioni ‘off’ di uno dei leader dei ‘Gilet giallì, Christophe Chalençon, che in un fuorionda a margine di un’intervista alla trasmissione Piazza Pulita, ha affermato: “Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo ma siamo sull’orlo della guerra civile”. “Dunque, ...

Gilet Gialli : pronti anche paramilitari : 22.33 "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perchè anche loro vogliono far cadere il governo". Lo ha detto in un fuori onda a margine di un'intervista a Piazza Pulita, Christophe Chalencon, l'esponente dei Gilet Gialli francesi che nei giorni scorsi ha incontrato il leader M5S Di Maio e Di Battista a Parigi,dopo i duri cortei di protesta L'esponente dei Gilet Gialli ha annunciato che nei prossimi giorni "è previsto un altro incontro ...

Dietro l’exploit dei Gilet Gialli sui social c’è lo zampino della Russia? : Manifestante dei gilet gialli a Parigi. (foto: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images) Stando a una ricerca appena resa pubblica da Alto Data Analytics, una società specializzata nell’analisi dei big data, il movimento dei gilet gialli in Francia è stato influenzato dai media russi (e forse, anche dall’uso di bot e account automatici). Gli studiosi sono arrivati a questi risultati dopo aver esaminato, grazie agli algoritmi, milioni di contenuti ...

Pochi ma molto attivi : ecco come l’estrema destra ha infiltrato l’universo dei Gilet Gialli francesi : Sono nati come movimento spontaneo. A maggio erano solo sui social network, da novembre - e per 11 settimane - si sono riversati nelle piazze francesi con dimostrazioni spesso violente: auto incendiate, barricate, blocchi stradali non autorizzati, atti di vandalismo. Ma chi sono i Gilet gialli? Quali sono le loro rivendicazioni? come si definiscono...

I Gilet Gialli sono un danno per i commercianti : Milano . Ieri mattina c'è stata una riunione d'urgenza al ministero dell'Economia francese con i sindaci delle più grandi città del paese per decidere un piano di aiuti ai commercianti, "colpiti dalla crisi dei gilet gialli" , scrive il Figaro. "Abbiamo deciso di lavorare ...

Conte : «Per chi mi ha attaccato al parlamento Ue è stato il canto del cigno. I Gilet gialli? Piaccia o meno sono il nuovo» : Il premier: «Il nostro governo esprime il cambiamento in Italia ed Europa: per questo mi attaccano, molti di loro non verranno rieletti». Le critiche al grillino Di Battista: «Non ha un ruolo di governo. E le sue posizioni non lo rispecchiano»

Il ministro degli Esteri francese : l'incontro di DI Maio con i Gilet Gialli "una vera provocazione" : ... "fatto, da Di Maio, ndr, come capo, esponente di un movimento politico, entriamo in una logica politica, uno può discutere se opportuno o meno ma siamo, appunto in una logica politica". "Sono ...

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa dell’incontro tra Di Maio e i Gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...