Ecco chi è Sara | la nuova fidanzata di Zaniolo

Rossano Laurini : Ecco chi è il compagno di Vanessa Incontrada : Già padre dell'ormai 22enne Diletta, Rossano Laurini è completamente estraneo al mondo dello spettacolo e di lui si sa ben poco. Vive a Follonica con la sua compagna Vanessa Incontrada ed è un ...

Matteo Renzi farnetica : 'Ecco chi mi ha fatto fuori'. Non solo i 'servizi segreti' : Un complotto . O, come lo descrive lui, 'una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni'. Così Matteo Renzi definisce l 'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, ...

Matteo Renzi farnetica : "Ecco chi mi ha fatto fuori". Non solo i "servizi segreti" : Un complotto. O, come lo descrive lui, "una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni". Così Matteo Renzi definisce l'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, nella quale il padre Tiziano venne coinvolto con l'accusa di "traffico di influenze". Lo fa in un passagg

Al Capone e il San Valentino di sangue : Ecco cosa accadde a Chicago il 14 febbraio 1929 : Negli Stati Uniti d’America, in pieno proibizionismo, i due capi mafiosi Al Capone e l’irlandese George “Bugs” Moran si contendevano il controllo del mercato degli alcolici a Chicago. E proprio nella giornata dedicata agli innamorati, la città ricorda un 14 febbraio ‘diverso’, ovvero quello del 1929, quando gli uomini di Al Capone sterminarono la banda di Bugs Moran. Capone si trovava, proprio quel giorno, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Venezia-Sassari. Reyer favorita nella prima in panchina di PozzEcco : Il Basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. E’ in programma infatti la Final Eight di Coppa Italia ed oggi si comincia con i primi due quarti di Finale in programma. Domani spazio ad altre due sfide e tra queste c’è quella tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari. La Reyer si presenta a queste Final Eight da numero due del tabellone ed è ...

Reddito di cittadinanza - Ecco come calcolare l'importo in pochi secondi : Sono tante le variabili da prendere in considerazione e per i nuclei familiari numerosi le cose non sono così semplici. Il...

«Allo Stato i rischi - a noi i guadagni» - Ecco i nove trucchi dei secessionisti : Se esce testa, vinci. Se esce croce, vinci. Lombardia e Veneto premono per costruire l'autonomia con la strategia win-win - o vinci oppure vinci - azzerando i rischi per se stessi e...

Italia-Francia - da Fincantieri a Tim : Ecco i fronti caldi che rischiano di essere condizionati dalla tensione tra governi : Fincantieri-Stx, Vivendi–Tim, Bolloré–Berlusconi sul caso Mediaset. Ma anche il ruolo dell’Eni in Africa e i suoi rapporti con Total, oltre che le prospettive del settore bancario e finanziario. Sono queste le più importanti partite economiche tra Italia e Francia, messe in discussione dalla crisi diplomatica, anche se martedì sera c’è stata una telefonata distensiva tra Macron e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. che ...

Pochi ma molto attivi : Ecco come l’estrema destra ha infiltrato l’universo dei Gilet gialli francesi : Sono nati come movimento spontaneo. A maggio erano solo sui social network, da novembre - e per 11 settimane - si sono riversati nelle piazze francesi con dimostrazioni spesso violente: auto incendiate, barricate, blocchi stradali non autorizzati, atti di vandalismo. Ma chi sono i Gilet gialli? Quali sono le loro rivendicazioni? come si definiscono...

Napoli - sette furti in pizzeria : 'Ladri - Ecco le mie chiavi' : 'Settimo comandamento: non rubare'. Giuseppe Di Mascia l'ha scritto con il pennarello nero sul cartello attaccato alla vetrina della sua pizzeria di via Vincenzo Mosca, a pochi metri dalla ...

'Allo Stato i rischi - a noi i guadagni' - Ecco i nove trucchi dei secessionisti : Se esce testa, vinci. Se esce croce, vinci. Lombardia e Veneto premono per costruire l'autonomia con la strategia win-win - o vinci oppure vinci - azzerando i rischi per se stessi e scaricando tutta ...

Stipendio medio Italia : città e regioni - Ecco chi guadagna di più : Stipendio medio Italia: città e regioni, ecco chi guadagna di più Stipendio Italia per città 2019 L’ultimo rapporto dell’Osservatorio Job Pricing fotografa l’oscillazione degli stipendi tra Nord e Sud Italia. Considerando le regioni in cui si registrano le retribuzioni più alte e quelle più basse si arriva ad avere una differenza media anche di 6mila euro. Stipendio medio Italia: dove si guadagna di più Ancora una volta, la Lombardia figura ...

Partita Iva dormiente 2018 : chiusura o riattivazione - Ecco costi e sanzioni : Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una Partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si ...

Dieta - i trucchi per dimagrire : Ecco le tisane dimagranti : La Dieta e i trucchi per dimagrire. Una Dieta sana ed equilibrata, una regolare attività fisica e tisane dimagranti. ecco quali sono e cosa fare.