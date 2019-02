Dà fuoco alla fidanzata perché sospetta che lo tradisce con un altro uomo

Amelia - dà fuoco alla legna del camino con il liquido infiammabile e muore ustionato : Amelia Un uomo di 67 anni è morto in un'abitazione di Amelia dopo avere tentato di accendere il fuoco nel camino con del liquido infiammabile, venendo avvolto da un ritorno di fiamma. L'incidente è ...

I gilet gialli alleati M5s danno fuoco alla casa del nemico politico : ... il capo di stato maggiore licenziato da Macron a inizio mandato perché in disaccordo sulla politica militare. Proprio a causa di Calençhon si cominciò a parlare a Parigi di rischio golpe: 'Se Macron ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Virginia Raffaele sfoggia un magnifico abito rosso fuoco e si dà alla lirica – FOTO e VIDEO : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...

Sperona l'auto e dà fuoco alla ex nel parcheggio del centro commerciale : la donna è gravissima - ustioni sul 45% del corpo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli dove lei lavorava. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La...

Sperona l'auto e dà fuoco alla ex nel parcheggio del centro commerciale : la donna è gravissima - ha ustioni sul 45% del corpo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli dove lei lavorava. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La...

Sperona l'auto e dà fuoco alla ex nel parcheggio del centro commerciale : la donna è gravissima. Fermato l'uomo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La donna, una...

Vercelli - dà fuoco alla macchina dell’ex dopo averla speronata : lei lo aveva già denunciato : Sperona l’auto della ex e le dà fuoco. Sono gravi le condizioni di una quarantenne, aggredita questa mattina nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo sulla cinquantina con cui in passato aveva avuto una relazione. Trasportata all’ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. L’uomo è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ...

Auto a fuoco in un cortile alla Sentina : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Intervento dei pompieri, nella notte, alle porte della Riserva della Sentina dove un'Auto, sembrerebbe per motivi accidentali, ha preso fuoco. Si tratta di un Fiat Scudo che ...

Acilia - allarme pozzi abbandonati : cane precipita - salvato dai vigili del fuoco. «In questa zona ce ne sono tanti» : Un cane è precipitato in un pozzo abbandonato in via Ucraina, nella zona di Casal Bernocchi alle porte di Roma. A metterlo in salvo l'intervento della squadra dei vigili del fuoco. Come...

Litiga con il fidanzato e dà fuoco alla sua collezione di vinili : Al culmine di una lite una donna di 46 anni ha incendiato la collezione di vinili del suo fidanzato, un 50enne che vive in via Oropa, a Milano. È accaduto attorno alle 2.30 della notte scorsa. È stata ...

Incendio alla Hoppe di Sluderno - vigili del fuoco impegnati tutta la notte : MERANO . Un Incendio di grosse dimensioni si è sviluppato questa notte all'interno di un capannone della ditta Hoppe, in via Glorenza a Sluderno. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul ...

Resort a fuoco e le persone si lanciano dalla finestra : le immagini choc : Due morti e 22 feriti, di cui quattro in gravi condizioni: è questo il bilancio del grande e spaventoso incendio divampato questa mattina all'alba in un popolare Resort di montagna a...

I ladri non trovano nulla e danno fuoco alla casa : danni ingenti - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Probabilmente i ladri speravano di trovare una cassaforte o comunque denaro e oggetti preziosi. E non essendoci nulla di valore hanno dato fuoco ad alcuni arredi: le fiamme però si sono sviluppate ...

Diede fuoco alla fidanzata cospargendola di benzina : pena ridotta : Sconto di due anni per Alessio Mantineo, il giovane che due anni fa cosparse di benzina e Diede fuoco alla fidanzata incinta, Ylenia Bonavera. La pena è stata ridotta per il mancato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. All'epoca la vittima prese le sue difese dicendo che lo aveva fatto "per amore".Continua a leggere