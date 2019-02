Airc e il sostegno alla ricerca per sconfiggere i tumori infantili

vanityfair

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Grazie ai progressi della, circa l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti a cui era stato diagnosticato un tumore sono ancora in vita cinque anni più tardi. Negli anni Settanta, tanto per fare un raffronto, solo tre piccoli su dieci sopravvivevano a una simile diagnosi. Oggi tre su quattro guariscono completamente. Un grande risultato, un salto epocale. Ciononostante servono terapie sempre più specifiche ed efficaci per le forme più rare e aggressive. La lotta, insomma, non si ferma mai. A livello mondiale ogni anno sono diagnosticati circa 300mila nuovi casi (stima in difetto poiché in molti paesi non esiste ancora un registro) e ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro.Per questo in occasione della Giornata internazionale contro il cancro infantile, che si celebra il 15 febbraio, l’torna a ricordare che per moltipediatrici, specialmente quelli ...