Uomini e Donne | lacrime alla scelta della Langella | Dal Corso avrebbe detto ' No'

Uomini e Donne - Claudia Dionigi apprezza il nuovo tronista : "Andrea è un bel ragazzo". Lorenzo non la prende bene : Battute finali per il rocambolesco trono di Lorenzo Riccardi che presto dovrà decidere chi sarà la donna che potrebbe essere la compagna della sua vita tra Giulia e Claudia. Proprio una delle due corteggiatrici è rimasta colpita dalla presenza del nuovo tronista presentato al pubblico oggi, Andrea Zelletta, è Claudia che lo osserva molto attentamente: Bel ragazzo, mi sei piaciuto nella presentazione. Lo vedo un ragazzo semplice, pulito e ...

Uomini e Donne - scoppia un nuovo caos nel programma di Maria De Filippi : stavolta viene chiamata in causa la polizia : Un nuovo scandalo colpisce Uomini e Donne. A finire nell’occhio del ciclone stavolta sono la dama Claire e il cavaliere Gian Battista, due dei protagonisti del Trono Over del programma pomeridiano di Canale 5. Qualche giorno fa la coppia agée è stata registrata in un bar da un telespettatore anonimo, che si è ritrovato a riprendere la coppia intenta a stabilire una strategia su come gestire la loro permanenza all’interno del ...

Uomini e Donne spoiler : Riccardi sceglie Claudia - lei dice 'Si' (RUMORS) : In questi giorni sono state registrate le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. La redazione di Uomini e Donne ha provato in tutti i modi ad essere blindatissima in merito, eppure delle indiscrezioni sono trapelate. Da un po' di ore a questa parte, infatti, è trapelata la decisione presa da Lorenzo Riccardi. Il tronista ha scelto Claudia Dionigi che gli ha risposto di "Si". Arginare la fuga di notizie nelle ultime ore è stato ...

Volley - Finali Champions League 2019 : si giocherà a Berlino - donne e Uomini lo stesso giorno. Date e programma : La Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania) ospiterà le Finali della Champions League 2019 di Volley: entrambi gli atti conclusivi della massima competizione continentale per club (quello femminile e quello maschile) andranno in scena sabato 18 maggio. Si tratta di una prima volta storica per la pallavolo, fino all’anno scorso i due trofei venivano assegnati tramite delle Final Four disputate in Date e località differenti. Questa volta, ...

Uomini e Donne - Elga Enardu operata per un nodulo al seno : "Ho vinto" : Elga Enardu, tronista dell'edizione 2008/09 di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, si è dovuta sottoporre ad un intervento per rimuovere un nodulo al seno.La sorella gemella di Serena Enardu, anche lei ex tronista del programma in onda su Canale 5, aveva scoperto il nodulo al seno grazie alla pratica dell'auto-palpazione, nel 2016.prosegui la letturaUomini e Donne, Elga Enardu operata per un nodulo al seno: "Ho ...

Uomini e Donne - irrompe la polizia : un terrificante sospetto sul video di Gian Battista e Claire : Roba da matti a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, dove interviene addirittura la polizia. Il tutto dopo la truffa di Claire e Gian Battista: l'ex corteggiatore, dopo il pandemonio, ha infatti scelto di chiamare in causa niente meno che la Polfer. Secondo Gian Battista, infatti, il fi

Speciale Uomini e donne " La scelta - chi sono i tronisti. Quando va in onda : La notte dei lunghi coltelli La storia d'amore è ambientata, ovviamente, in una location incantata che rievoca il mondo animato della Disney, le riprese tra Roma e una località misteriosa dell'Umbria,...

Diretta Uomini e Donne : Luigi si scontra con le corteggiatrici : Oggi inizia l'appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e Donne, puntata senza Teresa Langella che domani, in prima serata tu Canale 5, si appresterà a fare la sua scelta tra i corteggiatori Andrea e Antonio. Intanto facciamo un ripasso su ciò che è accaduto settimana scorsa agli altri tronisti. Scontro tra Luigi e le sue corteggiatrici; il tronista ha dichiarato di non aver ancora trovato, tra di loro, il suo ideale di donna, per ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella potrebbe avere un nuovo fidanzato : Sara Affi Fella aveva sicuramente colpito il pubblico per via del suo 'trono organizzato', studiato a tavolino prima di presentarsi a Uomini e Donne. La ragazza ha chiesto più volte scusa e adesso, dopo diversi periodi burrascosi, sembra aver ritrovato la felicità. Sara Affi Fella e l'indizio del post su Instagram Negli ultimi giorni si era addirittura parlato di un possibile ritorno di fiamma per Sara: alcuni eventi accaduti suggerivano che ...