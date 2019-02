Tumori | sbloccati 100 milioni per svecchiare le radioterapie al Sud

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Alle Regioni del Sud saranno assegnati 100per l’ammodernamento delleoncologiche, e in particolare, per l’acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.Lo annuncia il ministero della Salute. Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna hanno presentato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2018, i programmi di riqualificazione tecnologica e le richieste sono ora all’esame del Comitato tecnico per la valutazione istituito al ministero della Salute. A breve le disponibilità necessarie saranno trasferite agli assegnatari.“In questo momento è particolarmente importante -sottolinea il ministro della Salute, Giulia Grillo- sbloccare risorse assegnate da anni e mai materialmente trasferite ai territori che ne hanno più che mai bisogno. Al ministero stiamo lavorando con impegno ...