Se non è più mio | non sarà di nessuna | così l' imprenditrice barese ha

Tav - Salvini : “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è. Analisi costi-benefici? non mi ha convinto” : “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della Tav, a margine della presentazione del rapporto Agromafie a Roma. Alla domanda se l’Analisi costi benefici della Tav lo avesse convinto, il ministro ha risposto con un secco “no“ L'articolo Tav, Salvini: “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è. Analisi ...

Il leopardo nero non è più leggenda. Ecco la prima foto dopo un secolo : Il Guardian e la Cnn scrivono in modo appassionato di questa caccia fotografica entusiasmante, di questa sfida tra uno dei più elusivi mammiferi del mondo e un uomo da carattere d'acciaio che non ...

Zingaretti 'Conte criticato in Ue perchè l Italia non conta più niente' : Se il premier Giuseppe Conte è stato aspramente criticato al Parlamento di Strasburgo è perchè l'Italia 'dopo 8-9 mesi di questo governo, negli scenari internazionali non conta più niente. Questo è il ...

Wanda "sfascia" Icardi e l'Inter. Lo spogliatoio non li regge più : Un comunicato secco, poche parole per aprire un mondo. Perché se è vero che Handanovic nuovo capitano sia una notizia, è ancor più vero che la notizia grossa è che Mauro Icardi non lo sia più. Finita?...

Terre dei fuochi - non più Napoli : è Roma la maglia nera dei roghi. Ma tra le province più colpite entra anche Milano : Per 25 anni Napoli, Roma e Palermo sono state le Terre dei fuochi d’Italia, le province in cui è stato necessario il maggior numero di interventi, in assoluto, per spegnere le fiamme che in un quarto di secolo hanno bruciato rifiuti di ogni sorta, ma anche impianti e discariche. anche se negli ultimi cinque anni la maglia nera è passata a Roma e Reggio Calabria è riuscita a prendere il posto del capoluogo campano fra le prime tre province. Basta ...

Airbus non produrrà più il superjumbo A380 : Airbus ha annunciato la fine della produzione del superjumbo A380, il suo aereo top di gamma, le cui consegne finiranno nel 2021: l'ha detto l'ad Tom Enders in una nota. La decisione è stata presa ...

La NASA non tenterà più di comunicare con il rover Opportunity - che ha quindi concluso la sua missione : La NASA ha comunicato che il rover Opportunity, su Marte da 14 anni, non è più in grado di comunicare con la Terra. Ha quindi spiegato, dopo aver provato per un’ultima volta a comunicare con il rover, che la «missione

Amici 2019 - duro scontro tra Alessandra Celentano e Mowgly : 'non ce la faccio più - mi ha messo 3' : duro scontro ad Amici 2019 tra Mowgly e Alessandra Celentano , che proprio non vuole il ballerino al serale del talent perchè non lo ritiene abbastanza versatile: "Non ce la faccio più " è scoppiato ...

Zurigo Napoli - Insigne : 'non vogliamo più soltanto partecipare - ma vincere' : Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima di tenere la conferenza stampa con Carlo Ancelotti: "La cosa importante in questo momento è vincere la partita di domani e ridare ...

Ancelotti a Sky : «Il Napoli non è in crisi - è la squadra che tira più in porta». : Il debutto in Europa League Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti a Sky Sport alla vigilia di Zurigo-Napoli di Europa League. «Sono sempre emozionato quando si tratta di competizioni europee. Anche se sono inesperto di Europa League (non l’ha mai giocata). Stiamo bene fisicamente. Non faremo molti cambi, ci teniamo a far bene in questa competizione molto lunga». «Il Napoli non è in crisi, siamo la squadra che tira più in porta anche se non ...

Ancelotti : 'Il Napoli non è a fine ciclo - ma lo renderemo più competitivo. Giusto far operare Albiol - su Hamsik...' : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport poco prima di intervenire nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League contro lo Zurigo: ' Teniamo a questa partita e a continuare questo percorso, che sarà lungo. L'...

Inter - è rottura con Icardi Spalletti : era convocato per Vienna - si è autoescluso - Vota E non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino decide di tenersi fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Icardi non è più il capitano dell'Inter : tifosi d'accordo con la società sui social : Togliendo la fascia di capitano a Mauro Icardi , dopo la lunga ed estenuante querelle per il rinnovo di contratto con la moglie-agente Wanda Nara, l'Inter ha fatto vedere di avere una società forte e ...