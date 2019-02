Popolo Sovrano Anticipazioni 14 febbraio | inchiesta sulle banche popolari

Pescara - aggredita a calci e pugni la troupe Rai del programma ' Popolo Sovrano' : Un brutto episodio si è verificato a Pescara , precisamente alla periferia del capoluogo abruzzese, presso un complesso di case Ater chiamato "Ferro di cavallo". Questa zona è ritenuta il centro dello spaccio del comune capoluogo. La troupe del giornalista Daniele Piervincenzi, insieme al filmaker Sirio Timossi e al redattore del programma , David Chierchini, si era recata sul posto proprio per indagare su come si vivesse all'interno del quartiere ...

Daniele Piervincenzi e la troupe di Popolo Sovrano aggrediti a Pescara : Il giornalista già vittima 15 mesi fa dell'aggressione del boss di Ostia con la famosa testata al volto, era in compagnia del filmaker Sirio Timossi e del redattore David Chierchini quando è avvenuta l'aggressione. L'episodio in un complesso di case Ater a Pescara chiamato “Ferro di cavallo” dove stavano girando un servizio nell'ambito di un'inchiesta sui clan della periferia pescarese.Continua a leggere

Popolo Sovrano su Rai2 con Alessandro Sortino - la conferenza stampa : Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione di Popolo Sovrano, in onda su Rai2 a partire da giovedì 14 febbraio con la conduzione di Alessandro Sortino (che firma anche il programma) ed Eva Giovannini con Daniele Piervincenzi. La trasmissione, che nasce dalle ceneri di Nemo e che è prodotta da Rai2 in collaborazione con Fremantle, si pone l'obiettivo di raccontare la realtà attraverso ...