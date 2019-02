New Jersey | macabro omicidio di un bimbo di 23 mesi | presa la madre

Prete cattolico arrestato in New Jersey per pedofilia : Un Prete cattolico , Thomas P. Ganley, 63 anni, di Phillipsburg, New Jersey , e' stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali su minori. E' il primo caso contestato dalla task force locale contro gli abusi dei preti, creata lo scorso anno per indagare sulle accuse di molestie e pedofilia nella Chiesa Cattolica. Lo scrive il New York Times. Gli investigatori non hanno rivelato il sesso della vittima, che all'epoca degli abusi (circa 25 anni fa) ...

New Jersey.Ucciso da agenti uomo armato : 02.42 E' stato ucciso dalla polizia l'uomo armato entrato in un ufficio della UPS in New Jersey sparando alcuni colpi di pistola e prendendo due donne in ostaggio. Colpito dalla polizia mentre tentava di fuggire con i due ostaggi, tra cui una sua ex fidanzata, l'uomo è deceduto dopo il ricovero in ospedale. non si registrano feriti.