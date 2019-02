Nel futuro dell' elisoccorso c' è Leonardo in prima linea

Qualche nuvola in meno Nel futuro di Alitalia : il modello ora è diventato Air France : Via libera delle Fs al negoziato con Delta-Easyjet nell'operazione Alitalia. Per il futuro il modello da seguire sembra...

Pd - Renzi presenta il libro 'Un'altra strada' : 'Credo Nell'Italia - il futuro batterà la paura' : 'E' un inno all'ottimismo il libro 'Un'altra strada'. E voi direte: Matteo, ma ti senti bene? Qui l'economia fa come il gambero, l'Italia torna in recessione e tu sei ottimista? E per cosa? Sono ottimista perché credo nell'Italia. Ci credo oggi più di ieri. Non lo facevo per finta quando guidavo il ...

Airbus investe EUR 25 milioni Nel futuro del proprio sito aerospaziale di Ottobrunn/Taufkirchen : Airbus espande le attività aerospaziali sul proprio sito di Ottobrunn/Taufkirchen,nei pressi di Monaco. La giornata di oggi segna due importanti traguardi: MarkusSöder, il Governatore della Baviera, e Dirk Hoke, CEO di Airbus Defence andSpace, hanno infatti dato il via alla modernizzazione della produzione dipannelli solari per i satelliti e all’ampliamento delle camere bianche dedicatealla strumentazione ottica dei satelliti. L’investimento ...

Opel - è festa per i 120 anni. Con le luci Nel futuro : Ritorno al passato, con uno sguardo al presente. E al futuro. Questo il significato di un amarcord andato in scena in Germania. Voluto dalla Opel, che ha festeggiato i suoi 120 anni di storia mettendo ...

Il futuro del lavoro è presente Nelle rinnovabili : Sindacati e imprenditori sono scesi in piazza a Roma per criticare la manovra e le misure economiche di questo Governo. Un pacchetto di mischia davvero insolito costruito anche per difendere le trivellazioni e il settore oil&gas, operativo in Basilicata, nel sud est della Sicilia e nei mari italiani, con una evidente contraddizione rispetto allo slogan della manifestazione "futuro al lavoro". Per dare prospettive reali ai posti di lavoro ...

Orche e balene liberate dalla "prigione delle balene" a Primorie Nel prossimo futuro - : La liberazione di Orche e balene illegalmente catturate in Estremo Oriente, che ora sononella baia Serednaya a Primorie, avverrà presto, ha detto il deputato russo Dmitry Kobilkin. "Oggi ci sono tutte ...

Dieci milioni per il futuro della Manifattura - porta su Cagliari che si affaccia Nel mondo : Gli eventi hanno coinvolto circa 120mila partecipanti: per il 50% si è trattato di convegni e seminari, per il 23% di grandi eventi come mostre, rassegne, festival, spettacoli di musica, danza e ...

Ashleigh Murray lascia Riverdale per Katy Keene? Il futuro di Josie McCoy è Nello spin off della serie : Un grande colpo di scena arriva dagli Usa e travolge i fan di Riverdale e di Josie McCoy. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore sembra proprio che Ashleigh Murray sta per trasferirsi nella Grande Mela proprio per inseguire il suo sogno e diventare una star della musica grazie allo spin off Katy Keene. La nuova serie The CW nata da una costola di Riverdale sta prendendo forma in questi giorni negli Usa e presto potrebbe essere già in ...

Boeri : "Quota 100? Conseguenze Nel futuro" : Tito Boeri, presidente dell’Inps, è tornato a parlare di Quota 100 nel corso di un’audizione alla Commissione Lavoro del Senato. La misura voluta dal governo Conte sarà sperimentale per tre anni e fino al 2026 in caso di pensione anticipata, aumentando il debito implicito di 38 miliardi, secondo la previdenza sociale. Se le stesse misure fossero trasformate da temporanee in strutturali, invece, l’aumento del debito implicito sarebbe di oltre ...

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO/ Ecco cosa ci aspetta Nel futuro : GIORNATA MONDIALE CONTRO il CANCRO 2019: oggi, 4 febbraio, si celebra il World Cancer Day. La Lilt ha organizzato una serie di iniziative per l'occasione.

Niente Inter Nel futuro di Modric - la stampa spagnola sicura : il croato pronto a rinnovare con il Real Madrid : Il centrocampista croato, in passato vicino all’Inter, sarebbe vicino a rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid Luka Modric vuole chiudere la carriera al Real Madrid. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, secondo cui il 33enne croato, che sembrava intenzionato a chiedere la cessione la prossima estate e sul quale c’era il forte Interessamento dell’Inter, vorrebbe ora rinnovare il suo contratto con le ...

Manuel AgNelli - il live è un incanto : 'Il futuro? Preferisco non saperlo' : Doveva essere la presentazione del docufilm 'Noi siamo Afterhours' girato dal regista Giorgio Testi, che festeggia i trenta anni della band partendo del concerto evento svoltosi lo scorso 10 aprile al ...

Misure senza sguardo al futuro Nell’Italia dei giovani in fuga : Che l’Italia sia un paese contro i giovani, l’hanno capito ormai anche loro, i giovani. E se ne sono fatti una ragione. Solo nel 2017, più di 60mila italiani in età compresa tra i 18...