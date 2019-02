liberoquotidiano

: Libri: Veneziani presenta 'Nostalgia degli Dei' alla Dante Alighieri... - TV7Benevento : Libri: Veneziani presenta 'Nostalgia degli Dei' alla Dante Alighieri... -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Per la prima volta collegati in una compiuta visione del mondo, Marcellopropone in 'dei' (Marsilio) i temi affrontati nell’arco di quarant’anni di studio e ricerca.presenterà il volume domani alle 18' (Galleria d