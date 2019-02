La cosa che vorrei fare di più a San Valentino è baciarti - Barbara D’Urso : La vera e unica lettera d’amore totale un innamorato la scrive solo per il giorno di San Valentino. Certo, il mio è un innamoramento a senso unico. Lei non sa. Però l’uomo che perde il senno per una donna diventa irrazionale, ama e basta. Fatta questa bella e completa premessa, la lettera d’amore pi

Aldo Montano come Valentino Rossi - l’azzurro della scherma non ha dubbi : “ecco cosa ci accomuna” : Aldo Montano svela la sua passione per Valentino Rossi: lo schermitore azzurro sottolinea le caratteristiche del suo carattere che lo avvicinano al Dottore “Sono un appassionato di corse e come il 95% degli italiani e delle persone nel mondo tifo per Valentino Rossi”. Così Aldo Montano parla della sua passione per le moto e per il Dottore in un’intervista a Gazzetta dello Sport . “Una volta, grazie ad una gara di coppa ...

Pensioni dei sindacalisti - cosa prevede l’emendamento M5s al decretone (che potrebbe già cambiare) : Sforbiciata retroattiva alle Pensioni dei sindacalisti. Ad una manciata di ore dalle pesanti critiche delle organizzazioni di categoria al reddito di cittadinanza e Quota 100, il Movimento 5 Stelle decide di riaprire il tema delle Pensioni d’oro dei sindacalisti, svelato nel 2015 da un’indagine dell’Inps di Tito Boeri. E lo fa all’interno del decretone con un emendamento (AS-1018), depositato in Commissione Lavoro al ...

Michelle Hunziker nella bufera. “Distrutta” dai fan per il video in villa : cosa è successo : Dopo aver condotto il Festival di Sanremo nel 2018, Michelle Hunziker è tornata all’Ariston anche nell’edizione 2019, che si è appena conclusa, come ospite. nella seconda serata la svizzera si è prestata a una esilarante gag con Claudio Bisio, co-conduttore della kermesse con cui si è ritrovata a dividere la scena a distanza di 19 anni da ‘Zelig’, programma che condussero insieme dal 2000 al 2003. Il loro balletto sulle note della canzone degli ...

Global Digital Report 2019 : quanto tempo passiamo online e che cosa facciamo : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Il Segreto - che fine ha fatto Raimundo? La verità su cosa gli è successo davvero : Che fine ha fatto Raimundo de Il Segreto? Anticipazioni delle puntate settimanali Raimundo Ulloa ha trovato Francisca Montengro? I telespettatori si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Grazie alle anticipazioni de Il Segreto, sappiamo precisamente cosa gli è successo e cosa gli riserverà il futuro. Raimundo non si è mai fidato di Fernando Mesia: non […] L'articolo Il Segreto, che fine ha fatto Raimundo? La verità su cosa gli è successo ...

F1 - Hamilton non sta nella pelle : “voglio fare ciò che nessuno ha mai fatto. la W10? Ecco cosa penso” : Il pilota della Mercedes ha parlato a margine della presentazione della nuova W10, definendo i suoi obiettivi per il 2019 La nuova Mercedes è adesso sotto gli occhi di tutti, Lewis Hamilton la guiderà nel pomeriggio per il secondo shakedown di giornata dopo quello di Bottas. Sul circuito di Silverstone, il campione del mondo prenderà confidenza con la W10, monoposto con cui tenterà l’assalto al sesto titolo mondiale. Rendering ...

Capello : 'C'è una cosa di Zaniolo che non mi piace proprio' : Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello commenta così il meraviglioso impatto di Nicolò Zaniolo con la Champions League: 'Se si guardano tutte le giocate che ha fatto Zaniolo, stoppa la palla, cerca di dribblare l'...

cosa c’entra Shakespeare con Mia Martini? La leggenda del “Macbeth” che porta sfortuna : Tra le compagnie teatrali è noto, per motivi scaramantici, come il "dramma scozzese". Si tratta del "Macbeth" di WIlliam Shakespeare, da secoli vittima di una leggenda funesta secondo cui chiunque citi, interpreti o entri in relazione con una delle opere più importanti mai scritte, vedrebbe cadere su di sé una grande sfortuna.Continua a leggere

Che cosa c’entra Shakespeare con Mia Martini? La leggenda del “Macbeth” che porta sfortuna : Tra le compagnie teatrali è noto, per motivi scaramantici, come il "dramma scozzese". Si tratta del "Macbeth" di WIlliam Shakespeare, da secoli vittima di una leggenda funesta secondo cui chiunque citi, interpreti o entri in relazione con una delle opere più importanti mai scritte, vedrebbe cadere su di sé una grande sfortuna.Continua a leggere

Salvini ha chiamato Mahmood - ecco che cosa gli ha detto al telefono - : Considerando la sua passione per i reality, per il Festival di Sanremo e l'amore per il gossip, penso che Salvini dovrebbe considerare l'idea di lasciare la politica e diventare un'opinionista. Sono ...

Che cosa succede quando ti licenziano? : Resistere alla voglia di togliersi i sassolini dalla scarpaStabilire l’ultimo giorno e prendersi una pausaContinuare ad essere professionaliL’ultimo giornoNon perdere i contattiLicenziato. Fired. Out. Comunque lo si dica, fa male. Però non tutti i licenziamenti sono uguali: alcuni possono ferire più di altri, magari perché ci si carica di sensi di colpa, magari perché si ha una responsabilità più diretta. In alcuni casi può prevalere il senso di ...

Superenalotto - oltre 100 milioni di jackpot : cosa farebbero gli italiani se vincessero. Le risposte che non ti aspetti : L'estrazione metterà in palio 104,3 milioni di euro , ad oggi il 2° jackpot più alto d'Europa e il 4° jackpot più alto al mondo. Superenalotto è un momento di divertimento, sogno e speranza. Una ...