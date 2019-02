Karolina Pliskova e il paragone con Rafael Nadal

WTA Doha – Forfait Karolina Pliskova - la tennista ceca ko per un problema di salute : al suo posto… la gemella! : Karolina Pliskova annuncia il suo ritiro dal WTA di Doha. La tennista ceca ko a causa di un problema di salute, verrà rimpiazzata dalla gemella Kristyna Ancora un Forfait pesante per il WTA di Doha. Mentre nella giornata di ieri era stata Karoline Wozniacki ad annunciare il suo ritiro poco prima della sfida d’esordio contro Muchova, a causa di un problema di salute, quest’oggi è toccato a Karolina Pliskova. La tennista ceca ha motivato la ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka in finale! Sconfitta Karolina Pliskova - ora sfida a Kvitova per la vetta del ranking : Naomi Osaka si conferma e torna ancora in finale in un torneo dello Slam. Dopo la vittoria agli US Open, la giapponese si qualifica per l’ultimo atto degli Australian Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una semifinale che si è giocata in una Rod Laver Arena con il tetto chiuso per proteggere le due giocatrici dal caldo intenso di Melbourne con ...

Serena Williams perde una partita già vinta all'Australian Open con la ceca Karolina Pliskova : Serena Williams compie l'ennesimo "suicidio" di questo finale di carriera: dopo aver buttato via, con tanto di scenata isterica in mondovisione, la finale dell'ultimo US Open che la vedeva favoritissima contro la giapponese Osaka, all'Open d'Australia che è in corso a Melbourne l'americana vinceva 4

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Karolina Pliskova in semifinale. Sconfitta amara per Serena Williams : Nella nottata italiana si sono definiti gli ultimi due nomi che ritroveremo nelle semifinali degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone femminile. Si tratta della giapponese Naomi Osaka e della ceca Karolina Pliskova, impostesi rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Serena Williams. La nipponica (n.4 del mondo) ha superato la giocatrice dell’Est (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi cede a Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 4° ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi affronterà Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - Camila sei mitica! Giorgi stende Swiatek 6-2 6-0 e vola al terzo turno! Ora Karolina Pliskova : Camila Giorgi mai così bella: l’azzurra, testa di serie numero 27, spazza via la malcapitata qualificata polacca Iga Swiatek nel secondo turno degli Australian Open con il punteggio di 6-2 6-0 in un’ora scarsa di gioco e si regala la sfida contro la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del seeding. La sfida dura in pratica tre giochi, giusto il tempo per l’italiana di carburare: la sveglia arriva proprio nel terzo game. La polacca ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Camila Giorgi : primi due turni non complessi - la vera sfida può essere con Karolina Pliskova : Camila Giorgi torna agli Australian Open da testa di serie numero 27. L’azzurra, proveniente da un anno in cui ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, è nuovamente l’unica rappresentante italiana nello Slam di Melbourne. Il tabellone che le si presenta davanti, almeno fino al terzo turno, non presenta grandi ostacoli. Al primo turno, la nativa di Macerata incrocerà il proprio destino con quello della slovena Dalila Jakupovic. ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Karolina Pliskova batte Lesia Tsurenko in tre set ed apre l’anno con il 12° torneo vinto in carriera : Karolina Pliskova vince il torneo WTA di Brisbane. La ceca supera l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 4-6 7-5 6-2, conquistando così il proprio dodicesimo torneo in carriera. La Tsurenko, nel secondo set, arriva a due punti dalla vittoria, ma la Pliskova rimonta e supera l’avversaria facendo uso di tutte le armi a propria disposizione. Curiosamente, le due giocatrici torneranno ad affrontarsi entro le prossime 48 ore: il ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Lesia Tsurenko sorprende Naomi Osaka - in finale sfiderà Karolina Pliskova : Sorprese a metà nel torneo WTA di Brisbane. Naomi Osaka, la giapponese vincitrice degli ultimi US Open, esce di scena per mano dell’ucraina Lesia Tsurenko, attualmente numero 27 del mondo e alla sua prima finale in questo Premier dopo aver già raggiunto la semifinale nel 2013. La Tsurenko sfiderà nell’ultimo atto Karolina Pliskova: la ceca, già vincitrice a Brisbane nel 2017, elimina con qualche brivido la croata Donna Vekic, che può ...

WTA Brisbane – Karolina Pliskova non sbaglia : Vekic ko in due set - adesso finale contro Tsurenko : Karolina Pliskova stacca il pass per la finale del WTA di Brisbane: la tennista ceca supera Donna Vekic e prenota la sfida contro Lesia Tsurenko Karolina Pliskova ha iniziato il suo 2019 in maniera decisamente positiva. La tennista ceca ha fatto fuori un’avversaria dopo l’altra a Brisbane, nel primo torneo dell’anno, staccando quest’oggi il pass per la finale sul cemento australiano. Pliskova ha superato in 1 ora e … minuti un’ostica Donna ...