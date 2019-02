Da Miglio ai due referendum | un sogno che diventa realtà

Salto con l'asta - in Polonia Stecchi si Migliora due volte e vola a 5 - 78 : Grande serata per Claudio Stecchi al meeting indoor di Stettino, in Polonia. L'azzurro dell'asta migliora due volte il record personale e vola a 5,78, dopo aver già superato 5,71 nella stessa gara, ...

Sanremo 2019 : il Miglior duetto è quello di Motta e Nada : Ieri sera è andata in scena la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2019, tutta dedicata ai duetti. I 24 big in gara hanno cantato i loro brani con colleghi e artisti del mondo dello spettacolo. Qual è il vostro duetto preferito del secondo blocco? #Sanremo2019 pic.twitter.com/kGtsfPIRvF — Festival di Sanremo, @SanremoRai, 8 febbraio 2019 Motta e Nada hanno ...

Tutti padri a Sanremo 2019. Intanto Motta e Nada sono il Miglior duetto del Festival : padri. A occhio, nel nostro paese sono nati meno bambini di quante volte, da marzo a oggi, i governanti dai quali ci pregiamo d’esser rappresentati hanno pronunciato il fatidico “in quanto padre”. Un “lo faccio e dico da padre” continuo ed estenuante. Neanche le madri negli anni Cinquanta usavano i

Sanremo. Miglior duetto : Motta-Nada : 01.27 E' andato a Motta-Nada, per il brano "Dov'è l'Italia" il premio per il Miglior duetto del Festival di Sanremo 2019 assegnato dalla Regione Liguria e consegnato dal governatore Giovanni Toti. Un verdetto contestato da buona parte del pubblico dell'Ariston.A decidere è stata la giuria d'onore, che ha scelto tra le 24 coppie di cantanti. Per ricordare la tragedia del ponte Morandi e per guardare al tempo stesso alla rinascita, il premio ...

