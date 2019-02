Con la sconfitta di Pedro Sánchez la Spagna ha perso un’occasione

Theresa May ha subito un’altra brutta sConfitta in Parlamento su Brexit : Giovedì la prima ministra del Regno Unito Theresa May ha subito un’altra sconfitta in Parlamento su Brexit: con 303 voti contro e 258 a favore, i deputati britannici hanno bocciato la strategia del governo che avrebbe concesso a May di

Brexit - May sConfitta ancora. E Corbyn tratta Con Bruxelles : ... cioè di uscita dall'Ue senza accordo, cosa che secondo diversi osservatori potrebbe essere devastante per l'economia e il mercato britannici. In realtà la premier May, che non era neanche in aula ...

Europa League : l’Inter risponde alle critiche di Wanda Nara - Lazio sfortunata e sConfitta dal Siviglia : Europa League: serata nera per la Lazio sconfitta dal Siviglia e falcidiata dagli infortuni, l’Inter ha dato buoni segnali dopo una settimana da incubo Europa League, la fase ad eliminazione diretta è iniziata tra alti e bassi per le squadre italiane. In attesa del Napoli impegnato in serata a Zurigo, nel pomeriggio sono scese in campo Lazio ed Inter. I nerazzurri, scossi durante la settimana dal ben noto caso Icardi che ha causato ...

Amazon rinuncia a New York - la seConda sede sarà in un’altra città. Ocasio-Cortez esulta : “SConfitta l’avidità” : Non sarà a New York la seconda sede degli Usa di di Amazon. Di fronte all’opposizione di politici “statali e locali” il colosso di Jeff Bezos rinuncia al piano dopo aver indetto una sorta di gara tra le città. I liberal democratici capitanati dalla parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez esultano per la ritirata. I critici leggono invece nella decisione di Amazon uno schiaffo alla città e un messaggio chiaro ad altre aziende, ovvero ...

WTA Doha - che fatica per la Halep : Goerges sConfitta Con un doppio tie-break : WTA Doha, Simona Halep ha faticato ma è riuscita a portare a casa la vittoria contro la Goerges conquistando la semifinale WTA Doha, Simona Halep approda alle semifinali del torneo. La romena ha faticato e non poco per sbarazzarsi della tedesca Goerges ai quarti, vincendo solo dopo due combattutissimi set finiti al tie-break. Adesso la Halep dovrà vedersela con Elina Svitolina in semifinale, un’altra gara abbastanza impegnativa per ...

Brexit - Theresa May sConfitta alla Camera dei Comuni : Il voto non è vincolante ma indica una sconfitta politica per la May, battuta per 303 voti a 258, con uno scarto di 45 voti, e comunque ne complica la posizione di fronte a Bruxelles, con cui deve ...

Ghirelli (Presidente Lega Pro) sull’esclusione del Matera Calcio : “È una sConfitta per tutti” : “Sono addolorato dell’esclusione dal campionato Serie C del club calcistico di una tra le più belle città del mondo come Matera. È una sconfitta, è così che io la considero. È una sconfitta perché esce un club di grandi tradizioni calcistiche. È una sconfitta per il sistema Calcio perché il Commissario Coni-Figc non avendo fatto rispettare le regole, all’inizio del campionato, è stato causa di una caduta di credibilità seria. Chiedo ...

Con la sConfitta di Pedro Sánchez la Spagna ha perso un'occasione : La speranza di Sánchez è che molti elettori di sinistra delusi tornino a votare, attratti dalla prospettiva che si torni a parlare di politica invece che di nazionalismo. un'occasione che potrebbe ...

Alessandro Di Battista - il vertice a tre nel M5S : è lui il colpevole della sConfitta in Abruzzo : "Dobbiamo recuperare voti, se vai avanti così finiremo per perderne ancora". E' questo, virgolettato nell'articolo sul Corriere della Sera, il messaggio che lunedì scorso, a 24 ore dalla sconfitta bruciante in Abruzzo, Pietro Dettori ha portato ad Alessandro Di Battista, in un vertice a tre cui era

Nba - sConfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...

WTA Doha - la Kerber risponde presente : sConfitta Kontaveit : WTA Doha, Kerber vittoriosa: la tedesca approda ai quarti di finale dove troverà la Strycova dopo aver sconfitto Kontaveit WTA Doha, anche la tedesca Kerber è approdata ai quarti di finale del torneo dopo il successo nel pomeriggio della collega Halep. La Kerber ha sconfitto Kontaveit in due set, dopo un netto 6-1, nella seconda partita la tedesca ha dovuto lottare vincendo solo al tie-break. Adesso la Kerber affronterà ai quarti la ...

Di Maio dopo la sConfitta in Abruzzo : «Smettiamola di presentarci dove dove non siamo pronti» : Nei due giorni dopo le elezioni «ho riflettuto. Mi sono chiesto se fosse il caso di dire una verità che tutti nel MoVimento conosciamo, ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di dire....