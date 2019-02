Bit | 43 000 visitatori nell' edizione 2019

Blocco e pignoramento della pensione per deBiti possibile anche sotto 5.000 euro - ma sul netto : Sovente si sente dire che viviamo nell’era del grande fratello del fisco. In pratica, tutte le amministrazioni pubbliche, dall’Agenzia delle Entrate all’Inps, sanno cosa fa un cittadino per vivere, dove e quanto ha di risparmio e chi gli versa i soldi per andare avanti. Nessun cittadino è escluso da questo punto di vista, nemmeno il pensionato. I dati in mano alle PA e soprattutto agli Agenti per la Riscossione servono a questi ultimi per ...

Blocco e pignoramento della pensione per deBiti possibile anche sotto € 5.000 ma sul netto : Sovente si sente dire che viviamo nell’era del grande fratello del fisco. In pratica, tutte le amministrazioni pubbliche, dall’Agenzia delle Entrate all’Inps, sanno cosa fa un cittadino per vivere, dove e quanto ha di risparmio e chi gli versa i soldi per andare avanti. Nessun cittadino è escluso da questo punto di vista, nemmeno il pensionato. I dati in mano alle PA e soprattutto agli Agenti per la Riscossione servono a questi ultimi per ...

Usa - deBito supera quota 22.000 miliardi Usd : Il debito Usa ha raggiunto un nuovo record superando per la prima volta i 22.000 miliardi di dollari a quota 22.010, secondo i dati del dipartimento del Tesoro. Il debito era pari a 19.950 miliardi di dollari quando Donald Trump si e' insediato alla presidenza il 20 gennaio del 2017. Il debito ha accentuato la sua ascesa dall'approvazione dei tagli alle tasse da 1.500 miliardi voluti da Trump e approvati nel 2017 dal Congresso americano.

Saldo e stralcio deBiti fino a 1.000 euro : l’Inps blocca tutto. Ecco perchè : Novità non tanto positive per i contribuenti morosi, perché non ci sarà, almeno per il momento e almeno da parte Inps, il cosiddetto Saldo e stralcio debiti fino a 1.000 euro. L’istituto ha bloccato la cancellazione automatica delle mini-cartelle comprese nel periodo 2000-2010, introdotta nell’ambito della Pace fiscale voluta dal Governo Conte-Di Maio-Salvini. Lo ha fatto momentaneamente, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero. Lo ha ...

Intesa Sanpaolo - Messina : "Già ricollocati 1.000 esuberi nell'amBito del gruppo" : Mesisna ha ampliato il discorso anche alla situazione dell'economia, riconoscendo che c'è una fase di rallentamento mondiale dovuto alle tensioni fra USA e Cina , ma "sarà inevitabile che venga ...

Roma : sequestrata area di 30.000 mq adiBita discarica a Ponte Mammolo : Roma – Disastro ambientale e smaltimento illecito dei rifiuti: questi i gravi motivi che hanno portato gli agenti del Gruppo Tiburtino, diretti dal Dirigente Lorenzo Botta, a sequestrare un’area privata di circa 30.000 mq in zona Ponte Mammolo. All’interno sono stati rinvenuti dei manufatti abusivi, con tanto di docce e bagni occupati da una trentina di individui di nazionalità romena. Una vera e propria discarica abusiva, in una ...

Bitcoin ritorna sopra i 4.000 dollari : ... 5.910, raggiunto il 14 agosto, 4.900, raggiunto il 19 novembre, 4.000, raggiunto il 24 Novembre, 3.500, raggiunto il 7 Dicembre, 3.000 2.500 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle ...

Saldo e stralcio deBiti fiscali : Isee massimo di 20.000 euro per accedere al beneficio : L'Agenzia delle Entrate, giovedì 3 gennaio ha reso disponibili le istruzioni che i contribuenti in difficoltà economica devono seguire per poter aderire al Saldo e stralcio dei debiti fiscali. Il criterio fondamentale della comprovata difficoltà economica deve intendersi dimostrato quando il reddito complessivo del nucleo familiare, certificato dall'Isee non supera i 20.000 euro annui. Comunque, le regole fondamentali, a cui si sono ...

Il bello dei videogiochi : 11 Bit studios e This War of Mine raccolgono più di $500.000 da donare in beneficenza : Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare di This War of Mine il nostro consiglio è quello di acquistare questo fantastico progetto o quanto meno quello di dargli un'occhiata anche leggendo la nostra recensione. Si tratta di un titolo che unisce meccaniche gestionali allo stealth e alla necessità di fare delle scelte spesso molto dure dal punto di vista etico e morale.This War of Mine racconta la guerra vista attraverso gli occhi dei ...